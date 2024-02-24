İLAN TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1375 Esas

KARAR NO : 2024/75

Davacı FAHRETTİN KÜÇÜK ile davalılar NEBAHAT SOYKAN ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (miras nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile, dava konusu 35TFV78 plaka sayılı araç üzerindeki ortaklığın genel açık arttırma yolu ile satış suretiyle giderilmesine,

2-Satış tutarının mirasçılık belgesindeki payları oranında mirasçılara paylaştırılmasına,

3-Satış memuru olarak Torbalı Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine,

4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcı alınmasına, peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubuna,

5-Davacı tarafından yapılan 27,20 TL başvurma harcı, 59,30 TL peşin harç, 800,00 TL bilirkişi, 1.274,90 TL keşif harcı, 8.121,26 TL tebligat ve posta masrafı olmak üzere toplam 10.282,66 TL yargılama giderinin davalılardan mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak davacıya ödenmesine, davacıların hisselerine isabet eden kısmın kendi üzerlerine bırakılmasına,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 17.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan mirasçılık belgesindeki payları oranında alınarak davacıya ödenmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Yatırılan gider avansının kalan kısmının karar kesinleştiğinde davacı hesap numarasını bildirildiğinde bu hesaba yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde Mahkememize veya dengi mahkemeye müracaatla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.09/01/2024

Davalı SERTAN KÜÇÜK'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.30/01/2024

Basın No: ILN01991294

#ilangovtr