T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı :2022/1288 Esas -İLAN METNİ

SAYIN TUĞBA KARAHAN, 248****5970 TC kimlik numaralı, Çetin ve Ümran kızı *6/0*/1989 doğumlu,Yukarıda bilgileri yazılı kişiye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ve meçhul kişi olduğundan Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesine göre ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

Mahkememizin 23/06/2023 tarih 2022/1288 esas 2023/905 sayılı kararı ile;

DAVANINKABULÜNE,

-İzmir İli Tire İlçesi Bahariye Mahallesi 955 Ada 3 Parsel,

İzmir İli Tire İlçesi Bahariye Mahallesi 354 Ada 22 Parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın tüm yükümlülükleri ile birlikte umum arasında açık artırma suretiyle satılarak giderilmesine,

-Satış parasının taraflara tapu kaydı ve dosyada mevcut mirasçılık belgesindeki payları doğrultusunda dağıtılmasına,

Mahkememizin aynı dosya için 28/07/2023 tarihli tavzih kararı ile;

Hüküm kısmının birinci maddesinde belirtilen "İzmir ili Tire ilçesi Bahariye Mahallesi 354 ada 22 parsel" sayılı taşınmaz bilgileri; "İzmir ili Tire ilçesi Paşa Mahallesi 354 ada 22 parsel" olarak re'sen tashih edilmesine karar verilmiştir.

Dair, işbu kararın tebliğinin tarihinin yedinci gününden sonra başlamak suretiyle muhatabın 2 hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin İlgili dairesine istinaf yolu açık olmak üzere mahkememize başvurabileceği ilanen tebliğ olunur. 22/02/2024



Basın No: ILN01991417



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