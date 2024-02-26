TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÇİĞLİ BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ HEMATOLOJİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF KARŞILIĞI TERAPÖTİK AFEREZ CIHAZI ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/237265

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ÇİĞLİ BÖLGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : 8780/1 Sokak No:18 Yeni Mahalle Ata Sanayi / Çiğli / İzmir 35620 ÇİĞLİ/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2323299910 - 1470 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ HEMATOLOJİ SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF KARŞILIĞI TERAPÖTİK AFEREZ CIHAZI ALIM İHALESİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPO ç) Süresi/teslim tarihi : Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri doğrultusunda teknik şartnamedeki hususlar göz önünde bulundurularak, kısmi kabul şeklinde 10 (on) takvim günü içerisinde yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse 30 (otuz) gün kalan malların tamamını, Hastanenin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞİ BAŞLANACAKTIR



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1)İSTEKLİLER VE TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLER SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL BİLGİ BANKASINA /ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE KAYITLI VE ONAYLI OLMALIDIR.BU DURUMU TEVSİK EDEN BELGELER İLE ŞAYET ÜTS/UBB KAYDI OLMAYAN ÜRÜN VARSA KAPSAM DIŞI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER TEKLİF EKİNDE SUNULACAKTIR

2) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/1 Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.3. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" aranacaktır.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teknik şartnamede numune/katalog, teknik şartnameye cevap vb. istenmişse veya benzeri ibare varsa Teklif Edilen Malzemeye Ait Numune, Katalog, broşür, teknik şartnameye cevap veya benzeri belgeler ikinci oturum sonrasında teklif sunan isteklilerden "Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi" başlığı altında istenecektir. Verilen süre içerisinde Numune ve/veya Katalog veya benzeri tanıtım materyali, NumuNe/Katalog Teslim Tutanağı 2 (İKİ ) nüsha düzenlenerek 1 nüshası isteklide kalacak, 1 nüshası da Satınalma İhale komisyonuna teslim edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN01991603



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