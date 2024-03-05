İ L A N T.C. TORBALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/373 Esas 20/02/2024 Talep eden Makbule Özdoğan tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasında verilen ara karar gereğince;Talep eden, kızı Filiz Özdoğan'ın 1994 Yılı Nisan ayında çalışmakta olduğu Düzce Devlet Hastanesine gitmek üzere evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini, 29 yıldır tüm aramalara rağmen kendisine ulaşamadıklarını FİLİZ ÖZDOĞAN hakkında gaiplik kararı verilmesini talep ve dava etmiştir.

FİLİZ ÖZDOĞAN'ın gaipliğine karar verileceğinden kişi hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ikinci kez ilanen tebliğ olunur. 20/02/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 60046245568

ADI SOYADI : FİLİZ ÖZDOĞAN

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : MAKBULE

DOĞUM TARİHİ : 03/06/1975

DOĞUM YERİ : ANKARA

İKAMETGAH ADRESİ : Cumhuriyet Mah. 2023 Sk. No:7 İç Kapı No:11 Torbalı/ İZMİR



Basın No: ILN01996573



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