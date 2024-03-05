İLAN ÇEŞME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/835 Esas

KARAR NO : 2024/99

Davacı SERKAN BAYATLI aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Davanın KABULÜNE,

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mah. Nf. kayıtlı. Cilt No:2, Hane No:23, BSN No:101'de nüfusa kayıtlı Muhterem ve Saynur'dan olma, 26/08/1990 doğumlu, 15712336682 T.C.Kimlik Numaralı Serkan BAYATLI'nın nüfus kayıtlarında "BAYATLI" olan soyadının TERKİNİ ile "SOYKAN" olarak nüfus kayıtlarına TESCİLİNE, karar verilmiştir ilan olunur. 26.02.2024



Basın No: ILN01996591



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