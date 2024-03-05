İLAN T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/179 Esas

DAVALI : 1- Kösem Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacılar, Ayfer KARADUMAN, Mehmet KARADUMAN, Mustafa KARADUMAN, Zişan ÖZBEN vekilinin 23/08/2023 tarihli ıslah talebi ile 360.889,79-TL olarak talep edilmiş olan destekten yoksun kalma tazminat bedelinin 555.519,52-TL arttırılarak 916.409,31-TL'ye çıkarılmıştır.

Islah dilekçesini içerir meşruhatlı davetiye, bilinen ve sicilde kayıtlı adresinize TK 35. Maddesine göre çıkarılmış, ancak kayıtlı ve tebligat çıkarılan adreste bildirilen numaranın ve başkaca bilinen adreste bulunmadığından, ıslah talebi ile duruşmanın bırakıldığı 15/05/2024 tarih ve 10:15 saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden 7 gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacak olup, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde davacılar vekilinin ıslah dilekçesini inceleyip var ise, itiraz ve taleplerinizi içerir beyan dilekçesi sunabileceğiniz hususları, davalı Kösem Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 01/03/2024



Basın No: ILN01996584



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