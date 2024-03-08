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Resmi İlan DÜZELTME İLANI TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK TİRE Devlet Hastanesi

DÜZELTME İLANI TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK TİRE Devlet Hastanesi

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2024/179847

1- İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. İnönün Bulvarı No:1 Tire/İZMİR 35900
b) Telefon ve faks numarası : 2325121522 - 2325112199
c) Elektronik posta adresi : İzmirdhs18@saglik.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 19.02.2024-5058
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Büyük Tire Gazetesi – Yeni Asır Web Sitesi-17.02.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
1-Kamu İhale Kurumunun ilan süresinde yetersizlik olması nedeniyle, Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle Tip İdari Şartnamenin 3.1. maddesinin (c) bendinde,
belirtilen;

İHALE TARİH VE SAATİ 22.03.2024 TARİH VE SAAT:10:00 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Basın No: ILN01997208

#ilangovtr