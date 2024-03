İLANEN TEBLİGAT

Süleyman Cinoğlu ( T.C. No. 18347327544), Namık Kemal Cinoğlu ( T.C. No. 18344327608), Mustafa Cinoğlu ( T.C. No. 18341327762), Esma Gökçen (T.C No. 38407677686) ile diğer tarafta yüklenici-müteahhit Örgün İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ( Vergi No: 660 085 9184) arasında aşağıda yazılı koşullar dahilinde akdedilmiştir.

İş bu sözleşmenin konusu; 16.01.2024 tarihinde İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mah 8314 Ada, 11 Parsel sayılı arsa niteliği ile kayıtlı 199,52 m2 yüz ölçümündeki taşınmaz üzerinde arsa payı karşılığı, anahtar teslimi konut inşaatının yapımına ilişkindir.

İzmir İli Buca İlçesi tapuda İnönü Mahallesi 8314 Ada ve 11 Parselde kayıtlı ve İzmir İli Buca İlçesi, Kozağaç Mahallesi 246 sokak, No:36/1 adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında 280999 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile 'Riskli Yapı' olarak tespit edilmiştir.

İş bu ilanın yayım tarihi itibari ile 15 günlük süre içerisinde arsa paylarının 6306 sayılı Kanun ve Yönetmeliği kapsamında satışının yapılması için İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulacağını ilanen tebliğ olunur. İlgili yapı maliklerinin sistemde kayıtlı adres bilgilerine tebligat gönderilmiş olmasına rağmen tebligatların ulaşmaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

