MEMENEN SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

BULUNDUĞU MAHALLE/

MEVKİ

NİTELİĞİ YAKLAŞIK KG. YAKLAŞIK BİRİM FİYATI İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNATI Camiikebir Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:53 Menemen

İZMİR

Muhtelif

Hurda



35.000



TL

10.00

TL

(% KDV uygulanacaktır.)



TL

Birliğimizin tüzel kişiliğine ait Menemen İlçesi Camiikebir Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:53 te bulunan hurdalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.20/03/2024 tarihi saat 10.00'da satışa çıkarılacak olan taşınmazların bulunduğu mevki, niteliği, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. İhaleye iştirak edecekler için, detaylı bilgiler şartnamede belirtilmiş olup ihale tarihinden önce ihale dökümanları Birlik Saymanlığından temin edilecektir. Aksi takdirde ihale katılımı kabul edilmeyecektir. Teklif verecek kişi veya şirketler hurdaları yerinde gördükten sonra ihaleye katılabileceklerdir.İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatte Birlik Hizmet Binası Saymanlık Odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Birliğimiz Saymanlık Birimine müracaatları duyurulur.Basın No: ILN01998962#ilangovtr