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Resmi İlan MEMENEN SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

MEMENEN SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Birliğimizin tüzel kişiliğine ait Menemen İlçesi Camiikebir Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:53 te bulunan hurdalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacaktır.

20/03/2024 tarihi saat 10.00'da satışa çıkarılacak olan taşınmazların bulunduğu mevki, niteliği, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir. İhaleye iştirak edecekler için, detaylı bilgiler şartnamede belirtilmiş olup ihale tarihinden önce ihale dökümanları Birlik Saymanlığından temin edilecektir. Aksi takdirde ihale katılımı kabul edilmeyecektir. Teklif verecek kişi veya şirketler hurdaları yerinde gördükten sonra ihaleye katılabileceklerdir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatte Birlik Hizmet Binası Saymanlık Odasında Komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz.

İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Birliğimiz Saymanlık Birimine müracaatları duyurulur.



BULUNDUĞU MAHALLE/
MEVKİ
NİTELİĞİ		 YAKLAŞIK KG. YAKLAŞIK BİRİM FİYATI İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNATI
Camiikebir Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:53 Menemen
İZMİR
Muhtelif
Hurda
35.000
TL
10.00
TL
(% KDV uygulanacaktır.)

TL


Basın No: ILN01998962

#ilangovtr