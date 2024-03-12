İLAN T.C. ALİAĞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/264 Esas

DAVALI : ŞİYAR OMAR - 99256938304

Kadifekale Mah. 5256 Sok No:9 Konak/İZMİR

Davacı , HADİCE OMAR ile Davalı ŞİYAR OMAR arasında Mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Şiyar OMAR'ın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HMK. 122. maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız," hususu ile bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.08/03/2024



Basın No: ILN02000130



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