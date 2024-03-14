İLAN İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/72

2023/1712Davacılar AYŞEGÜL YILDIZCAN, TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Davalı Cemil Yıldızcan'ın mernis adresi bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından ve kendisine mahkeme kararı tebliğ edilemediğinden; Mahkememizin 14.11.2023 tarih 2022/72 esas,2023/1712 sayılı kararında, dosyanın asıl dava ve birleşen dava yönünden KABULÜ ileİzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı mahallesi, 32632 ada, 5 parsel numarada kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın halka açık satış olarak açık artırma yolu ile satılmak sureti ile giderilmesine karar verilmiş olup Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddelerine uygun olarak işbu ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği HMK 345.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.28.02.2024Basın No: ILN02001539#ilangovtr