Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/77 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 7354 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 32 Nolu Bağımsız Bölüm....Adresi : Yıldız Mahallesi, 206/5 Sokak No:72 B Blok Zemin Kat No:72/C Buca/İzmirYüzölçümü : Net 43,01 m2İmar Durumu : İnşaat tarzı Dosyasında mevcut kayıtlara göre İnşaat Ruhsat tarihinin 1993, Yapı Kullanma İzin 16.02.1998 olduğu anlaşılmaktadır.Kıymeti : 1.275.550,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 01/10/1997

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02004363

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