Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/77 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 7354 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 32 Nolu Bağımsız Bölüm....
Adresi : Yıldız Mahallesi, 206/5 Sokak No:72 B Blok Zemin Kat No:72/C Buca/İzmir
Yüzölçümü : Net 43,01 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Dosyasında mevcut kayıtlara göre İnşaat Ruhsat tarihinin 1993, Yapı Kullanma İzin 16.02.1998 olduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 1.275.550,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 01/10/1997
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:50
11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02004363
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