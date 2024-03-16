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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/77 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/77 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/77 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 7354 Ada, 1 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 32 Nolu Bağımsız Bölüm....
Adresi : Yıldız Mahallesi, 206/5 Sokak No:72 B Blok Zemin Kat No:72/C Buca/İzmir
Yüzölçümü : Net 43,01 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Dosyasında mevcut kayıtlara göre İnşaat Ruhsat tarihinin 1993, Yapı Kullanma İzin 16.02.1998 olduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 1.275.550,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : YÖNETİM PLANI 01/10/1997
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2024 - 14:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 14:50

11/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02004363

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