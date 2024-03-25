2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI İŞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KARŞIYAKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2024/403364
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1-İdarenin
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a) Adı
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:
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-KARŞIYAKA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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b) Adresi
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DEMIRKOPRU MAH.6178/2 SOKAK NUMARA:3 35560 ŞEMİKLER KARŞIYAKA/İZMİR
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c) Telefon ve faks numarası
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:
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4443543 - 2323622354
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
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a) Adı
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2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI İŞİ
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ KIYAFET ALIMI
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İZMİR KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AYNİYAT DEPO
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ç) Süresi/teslim tarihi
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:
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SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP; İDARENİN YAZILI SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 10 GÜN İÇERİSİNDE GEREKLİ AMBAR BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.
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d) İşe başlama tarihi
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SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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05.04.2024 - 10:00
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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:
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KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
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a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
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4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
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1) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 2 (iki) adet numuneyi ihale tarih ve saatine kadar KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Demirköprü Mahallesi 6178/2 Sok. No:3 Karşıyaka / İzmir adresine üzerinde isteklinin unvanı ve ihtiyaç listesi kısım ve sıra numarası yazılı bir şekilde (firmaca önceden düzenlenmiş) tutanakla teslim edecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Numune değerlendirmesi sonucunda teknik şartnameye uygun bulunmayan numune ile ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2) İstekliler tarafından hangi kumaş türünden hangi oranda kullanıldığını belgeleyen üretici firma onaylı evrakların ihale dosyasında sunulması gerekmektedir.
3) İhalede teklif edilen ürünler ile ilgili kumaş içeriklerini gösterir akretide laboratuvarlarından alınmış test raporları ihale teklifi ile birlikte verilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02008593
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