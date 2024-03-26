AHŞAP ÇITA, NALBURİYE, HIRDAVAT MALZEMELERİ, PROFİL, DEMİR BORU, SAÇ MALZEME, LASTİK, VOLKANİK CURUF. PLASTİK KASA, SAKLAMA BİDONU SATIN ALINACAKTIR ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İZMİR/TORBALI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

"AHŞAP ÇITA-NALBURİYE-HIRDAVAT MALZEMELERİ", "PROFİL- DEMİR BORU- SAÇ MALZEMELERİ", "LASTİK ", "VOLKANİK CURUF ", "PLASTİK KASA- SAKLAMA BİDONU" mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/410154

1-İdarenin a) Adı : ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- İZMİR/TORBALI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : YEDİ EYLÜL MAHALLESİ AYDIN CAD. 5575 SOK. 127 35860 TORBALI TORBALI/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 232-8561734 - 2328561014 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : "AHŞAP ÇITA-NALBURİYE-HIRDAVAT MALZEMELERİ", "PROFİL- DEMİR BORU- SAÇ MALZEMELERİ", "LASTİK ", "VOLKANİK CURUF ", "PLASTİK KASA- SAKLAMA BİDONU" b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM; 56 Kalem Ahşap Çıta- Nalburiye ve Hırdavat Malzemesi alımı, 2. KISIM; 9 Kalem Profil- Demir Boru-Demir Sac Malzemeleri alımı, 3. KISIM; 4 Kalem Lastik alımı, 4. KISIM; 2 Kalem Volkanik Curuf (Fidan Üretim Malzemesi) alımı, 5. KISIM; 2 Kalem Plastik kasa ve Gıda Saklama Bidonu alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi, Aydın Caddesi 5575 Nolu Sok No:127 (Torbalı Devlet Hastanesi Yanı) adresi ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye konu her bir kalem mal; sözleşme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü mesai saatleri içinde (08:30-16:30) Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü sorumluluk alanında uygun görülen yere indirme ve dizme d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİDİR.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 7 Eylül Mah. 5575 Sk.No:127 Torbalı/İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



Basın No: ILN02009186



#ilangovtr