İZMİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNİN ELEKTRO CERRAHİ SİSTEMLERİ, BÜTÜNLEŞİK (BIPOLAR-MONOPOLAR) PLAZMIK ELEKTRO CERRAHİ ÜNITESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/570550

1-İdarenin a) Adı : İZMİR VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ b) Adresi : 253 SOKAK 143 35370 BASINSİTESİ KARABAĞLAR/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322444444 - 2322447282 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNİN ELEKTRO CERRAHİ SİSTEMLERİ, BÜTÜNLEŞİK (BIPOLAR-MONOPOLAR) PLAZMIK ELEKTRO CERRAHİ ÜNITESİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM ELEKTRO CERRAHI SISTEMLERI, BÜTÜNLEŞIK (BIPOLAR-MONOPOLAR) PLAZMIK ELEKTRO CERRAHI ÜNITESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 53 BİYOMEDİKAL DAYANIKLI TAŞINIR DEMİRBAŞ (GB) ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır. Sözleşmeye müteakip 45 gün içinde cihaz kurulumu yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.05.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : HASTANE SATIN ALMA BİRİMİ



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde YETKİ BELGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ile ilgili 2017/1 Sayılı Genelgesinin Tıbbi Cihaz Alım Esasları'nın 2.3. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" ihale dosyasında sunulacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde UTS BELGESİ Ürün Takip Sistemine ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında sunmak zorunludur. Tek ortağın sunması yeterlidir. YERLİ MALI BELGESİ Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları birliğine bağlı ilgili oda / borsalar tarafından "Yerli Malı Belgesii sunmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir. Tek ortağın sunması yeterlidir. Katalog teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları ayrı ayrı veya birlikte isteyebilir. idarenin yazılı olarak isteyeceği teknik şartnameye cevap ve/veya demonstrasyon ve/veya yazılı açıklamalar ve/veya katalog/broşür/teknik dokümanları, istekli, belirtilen süre içinde idareye teslim etmek zorundadır. Tek ortağın sunması yeterlidir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02025970

#ilangovtr