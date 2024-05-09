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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/269 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/269 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/269 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Güney Mahallesi, 8391 ada 1 nolu parsel, B Blok, 3. kat 19 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz.......
17/07/2023 Keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; (Borçlu S.E.' nin tam payı satışa konudur.)
Adresi : Güney Mah. 1148 Sokak No.6 D.5Konak / İZMİR
Yüzölçümü : 3.096 m2
Arsa Payı : 5508/520200
İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Ayrık Nizam, 4 kat (A - 4) yapılaşma koşullu Konut Alanı imarlıdır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 11:00

07/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02029490

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