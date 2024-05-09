Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/269 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 11:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Güney Mahallesi, 8391 ada 1 nolu parsel, B Blok, 3. kat 19 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz.......17/07/2023 Keşif tarihli bilirkişi raporuna göre; (Borçlu S.E.' nin tam payı satışa konudur.)Adresi : Güney Mah. 1148 Sokak No.6 D.5Konak / İZMİRYüzölçümü : 3.096 m2Arsa Payı : 5508/520200İmar Durumu :Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararına göre konu taşınmaz, Ayrık Nizam, 4 katyapılaşma koşullu Konut Alanı imarlıdır.Kıymeti : 1.000.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

07/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02029490

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