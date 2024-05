T.C. KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN

Dosya No : 2022/933 Karar No: 2023/830SANIK : EMİR KAHRAMAN, Erman Tezcan ve Özlem oğlu, 24/11/2001 BEYOĞLU doğumlu, İSTANBUL, FATİH, Karagümrük mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adatepe Mah. 3/7 Sk. N:15 D:4 Buca/ İZMİR adresinde oturur.TC Kimlik No: 54079086144

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 06/07/2022

SUÇ YERİ : İZMİR/KARŞIYAKA

KARAR TARİHİ : 12/12/2023

Mahkememizin 12/12/2023 tarih, 2022/933 Esas, 2023/830 Karar sayılı kararı ile sanık Emir Kahraman hakkında;

1-Sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan Türk Ceza Yasasının 158/1-f-son maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi,sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren 4 yıl hapis ve 55 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına

2-Sanığın eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutumu, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek Türk Ceza Yasasının 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 4 AY HAPİS VE 45 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

3-Sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/2 maddesi gereğince 1 günü 20 TL hesabı ile sanığın 900,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığa verilen 900,00 TL adli para cezasının sanığın ekonomik ve kişisel durumu dikkate alınarak Türk Ceza Yasasının 52/4 maddesi gereğince taksitlendirme yapılmasına yer olmadığına, ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilebileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi)

5-24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı yasanın 10. maddesiyle üçüncü fıkrada yapılan değişiklik de gözetilmek suretiyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3 madde ve fıkralarının uygulanmasına,

Sanığın bilinen adreslerine tebliğat çıkartılmasına, ayrıca karar tebliği ve adres araştırmasına yönelik ilgili Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına rağmen kararın sanığa tebliğinin yapılamaması nedeniyle mahkememizce verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın Türkiye Geneli İlk 5 büyük gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilan edilmesine, 7201 Sayılı Yasanın 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle hükmün istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği takdirde ise hükmün kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 07/05/2024

Basın No:ILN02029142

#ilangovtr