TAŞINMAZ ÖN CEPHE KİRAYA VERME İLANI

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/İZMİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine tahsisli ve tabloda belirtilen

Sıra İli İlçesi Mahallesi Ada/ Parsel No Vasfı Alan yüzölçümü (m2) İhale Tarih ve Saati Muhammen Bedel (TL) KDV hariç (Aylık Kira Bedeli) % 3 Geçici Teminat (TL) 1 İZMİR Konak Alsancak 1255/12 9 katlı binanın ön cephe (doğu) yüzeyi 151 m² 10/06/2024 ve saat 10:00 Aylık 175.000,00-TL 63.000,00-TL

1) Mülkiyeti Hazineye ait olup kullanım hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığında bulunan ve PTT Anonim Şirketine tahsisli, Alsancak Mahallesi, 1471 Sokak, No:36 Konak/İZMİR adresindeki İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan 9 katlı binanın 151 m² büyüklüğündeki ön (doğu) cephe yüzeyinin reklam amaçlı kullanımına yönelik örf ahlaka ve adaba aykırı ve siyasi reklam yapılmaması kaydıyla; kapalı teklif ve devamında açık arttırma İhale usulü ile 3 (üç) yıl süreliğine kiralanacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer: PTT Genel Müdürlüğü/İzmir PTT Başmüdürlüğü, Güzelyalı Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No:931 Konak/İZMİR adresinde, 7.Kat Toplantı Salonu

İrtibat telefon no: 0 232 247 77 49

Fax no: 0232 247 37 90

3) İhale konusu taşınmazın kiraya verilmesine ait idari şartnamesi, bilgileri ve teklif mektubunun örneği PTT Genel Müdürlüğü İzmir PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30-12:30/13:30-17:30 içerisinde görülebilir ve 500,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 10/06/2024 tarih ve 10:00 saatine kadar İzmir PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri ve Ulaşım Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler



7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

Gerçek kişiler için;

1) Kanuni ikametgah belgesi.

2) Nüfus cüzdanı sureti.

Tebligat için adres beyanı, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Şekli ve içeriği kira şartnamesinde 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Kira şartnamesinin 12. maddesinde yazılan miktarda geçici teminat.

Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.

j) İş ortaklığı beyannamesi.

7.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte İzmir PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.



Basın No: ILN02037329

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