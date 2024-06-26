DÜZELTME İLANI MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KARA HARP OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞI

KARA HARP OKULU MALTEPE YERLEŞKESİ KOMUTANLIĞI 14 ADET BİNANIN KISMİ ÇATI BAKIM VE ONARIMI İŞİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen madde esas alınması gerekmektedir.



İhale Kayıt Numarası: 2024/794200

1-İdarenin;

a) Adresi: KHO Maltepe Yerleşkesi Komutanlığı 35310 - Güzelbahçe / İzmir

b) Telefon ve faks numarası: 2322342585/2501/2503 – 2322343757

c) Elektronik posta adresi: yapionarim_maltepe@kho.msu.edu.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı;

a) Yerel Gazetenin adı ve Tarihi: Yeni Bakış Yerel Gazetesi – 14.06.2024

b) Yerel İnternet Haber Sitesi Adı ve Tarihi: https://www.yeniasir.com.tr/- 14.06.2024

3- Düzeltilen madde aşağıda belirtilmiştir;

İhale ilanı 3/a maddesi: İhale (son teklif verme) tarih ve saati '' 05.07.2024 – 10:30 '' şeklinde değiştirilmiştir.

Basın No: ILN02051878

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