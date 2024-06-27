ESAS NO :2022/875 Esas

DAVALI : ÜMÜT ŞİMŞEK-465**54 TC Kimlik Nolu, Ali ve Emine oğlu, Sarılar 1966 doğumlu.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı Nurten Şimşek'in eşi Ali Şimşek 19/01/2021 tarihinde vefat ettiğini, mirasçı olarak davalı müvekkil ile murisin diğer evliliklerinden olma çocuklarının kaldığını, evlilik birliği içeresinde edinilen İzmir ili Kemalpaşa İlçesi Ovacık mahallesi Çamiçi mevkii 408 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile İzmir ili Kemalpaşa İlçesi Ovacık mahallesi Çamiçi mevkii 409 ada 7 parsel sayılı taşınmazlardaki fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı şimdilik 1.000-TL katılma alacağının Türk Medeni Kanunu'nun 225/1. Maddesine göre katılma alacağının 1/2 oranında tasfiyesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup,H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02052245

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