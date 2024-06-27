İLANEN TEBLİGAT İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Enes YEŞİL (T.C. 52012326708) adına Müdürlüğümüzce düzenlenen 13.07.2023 tarihli, 2023/67 sayılı ödeme emri (gecikme zammı hariç 166.183,05-TL) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 101. ve 102. maddesi uyarınca posta yoluyla tebliğ edilememiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze müracaat edilmemesi veya açık adres bildirilmemesi halinde, bir (1) ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı Vergi Usul Kanunu 103., 104., 105., 106. md. uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02052505

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