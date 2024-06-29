T.C. İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2023/770

İ L A N

DAVACI : BERNA DOĞAN - T.C. NO: 17****028

Metin Oktay Mah.108/35 Sok.No: 57İç Kapı No: 4 Karabağlar İzmir

DAVALI : MEKHRINISO FAKHRIDDINOVA

Gürsel Mah. RabakSok.No;50/1Burcu Apt. Kağıthane İstanbul

Davacı Berna Doğan tarafından davalılar Erkan Doğan ile Mekhrınıso Fakhrıddınova aleyhine açılan evlat edinme davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 27.06.2024 tarihli duruşma tutanağında verilen ara karar gereğince; 08.10.2024günü saat 09:55'e duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekil ile temsil ettirmeniz, HMK. 139. maddesi uyarınca, "Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz ve yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız delil ve belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" hususu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7. günde davalıya tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 27.06.2024

Basın No: ILN02053572

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