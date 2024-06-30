ÇİĞLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 1 ADET ARAÇ SATIŞ İLANI

Plaka No Model Markası ve Tipi Cinsi Fiili Durumu Çalışma sa/km Muhammen Bedeli (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Yeri 35 KF 7464 2016 Ford Fiesta 1.5 Dizel Otomobil Çalışır Durumda 45.498 (+/-50 km.) 596.902,20 TL 17.907,06 TL 08.07.2024 Saat :14:00 Çiğli Kaymakamlık Hükümet Konağı Toplantı Salonu (4.kat).

1- İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi ve MiktarÇiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mülkiyetinde bulunan aşağıda bilgileri yazılı 1 (bir) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü kapalı teklif ve akabinde açık artırma ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.2 –Araçların Özellikleri- Muhammen Bedeli (KDV hariç), Geçici Teminat Bedeli ve İhale Bilgileri



İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale şartnamesini http://www.cigli.gov.tr/ adresinden temin edilebilir ve ilgili şartnamede belirlenen esaslar çerçevesinde ilanda belirtilen evrakları hazırlayarak kapalı zarf içerisinde Çiğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na ihale tarih ve saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.



Kamuoyuna ilanen duyurulur. 26/06/2024

Basın No: ILN02050290

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