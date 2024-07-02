DÜZELTME İLANI BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü Canlı Orman Dışı Deposunda 10000 m3 Orman Emvali İstifleme Hizmet Alımı İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26. maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen madde esas alınması gerekmektedir.

İKN:2024/851822

1-İdarenin

a) Adı:BAYINDIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: MİTHATPAŞA MAH. HÜKÜMET CAD. NO:12 BAYINDIR/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası:2325813189-2325813054

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı;

a) Yerel Gazetenin adı ve Tarihi: Yenigün-01.07.2024

b) Yerel İnternet Haber Sitesi Adı ve Tarihi:www.yeniasir.com-01.07.2024

3- Düzeltilen madde aşağıda belirtilmiştir; İhale ilanı 3/a maddesi: İhale (son teklif verme) tarih ve saati 12.07.2024 - 14:00 şeklinde değiştirilmiştir.

Basın No: ILN02054936

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