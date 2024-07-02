T.C. BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz No Ada Parsel Adres Oda Sayısı

Alanı Bina Yaşı Ön Alım Hakkı Muhammen Bedeli Teminat Miktarı İhale Saati 1 7360

2 Buca Koop Mh. 1407 Sk.

No:5 Kat:6 D:10 2+1

100,00 10 Yok 2.750.000,00 82.500,00 14:45 2 7360

2 Buca Koop Mh. 1407 Sk.

No:5 Kat:6 D:11 2+1

100,00 10 Yok 2.750.000,00 82.500,00 14:50 3 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1 Kat:1. Bodrum D:12 1+1

44,00 5 Yok 1.750.000,00 52.500,00 14:55 4 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1Kat:Zemin D:16 2+1

62,00 5 Yok 2.150.000,00 64.500,00 15:00 5 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1 Kat:1 D:20 2+1

62,00 5 Yok 2.400.000,00 72.000,00 15:05 6 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1 Kat:1 D:22 2+1

65,00 5 Yok 2.400.000,00 72.000,00 15:10 7 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1 Kat:2 D:26 2+1

65,00 5 Var 2.400.000,00 72.000,00 15:15 8 42703

8 Kuruçeşme Mh. 205/27 Sk.

No:34/1 Kat:3 D:28 2+1

62,00 5 Var 2.400.000,00 72.000,00 15:20 9 38167

4 Ufuk Mh. 889 Sk.

No:16 Kat:1 D:2 2+1

82,00 6 Var 2.500.000,00 75.000,00 15:25 10 38167

4 Ufuk Mh. 889 Sk.

No:16 Kat:2 D:8 2+1

84,00 6 Var 2.500.000,00 75.000,00 15:30 11 5071

8 Laleli Mh. 403 Sk.

No:2 Kat: 1 Da:7 1+1

45,00 4 Yok 1.800.000,00 54.000,00 15:35

İzmir ili, Buca İlçe sınırları dâhilinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin "c" bendine göre "Açık Teklif Usulü" ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

AÇIKLAMA

İhale Dosyasının Görüleceği Yer Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. (Menderes Cad. No:85, Buca Belediyesi Hizmet Binası, Kat:6, Oda: 602 Buca İZMİR) İhale Dosyası Satış Bedeli İhale dosyası, bedelsiz temin edilebilir. İhale Dosyasının Temin Edileceği Adres: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih 09.07.2024 / Saat 12:30 İhale İçin Son Evrak Verme Tarihi ve Saati 09.07.2024 / İhale saatinde İhale İçin Evrak Teslim Adresi Encümen Salonu (Buca Belediyesi Hizmet Binası Kat:2 Buca İzmir) İhalenin Yapılacağı Yer Encümen Salonu

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesindeki hususların kabulü anlamına gelmek üzere, Şartnamenin İstekli tarafından imzalanmış nüshası Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ekinde verilen tüm belgelerin İstekli tarafından doldurulup imzalanmış nüshaları Geçici Teminat, İsteklinin gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı gösterilecektir.) Noter tasdikli imza beyannamesi, Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerde noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin tüzel kişi olması halinde: İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri, Vekâleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi, Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, İsteklinin ortak girişim olması halinde Şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (4) ve (5) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir. İhale dosyasının nasıl teslim edileceği, İdare'den temin edilecek şartnamelerde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Değerlendirmeye alınan İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan İsteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN AŞAĞIDAKİ BELGELER ARANILIRİLAN OLUNUR

Basın No: ILN02051739

#ilangovtr