İZMİR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRAYA VERME İHALE İLANI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

KİRAYA VERME

No İli İlçesi Mahallesi Pafta Ada Parsel Bağımsız Bölüm Numarası Bulunduğu Kat ve Kapı Numarası Yüzölçümü (m²) Hisse Durumu (m²) Cinsi Kiralama Amacı ve Süresi Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli

(TL) İhale Tarihi İhale Saati

1 İzmir Bergama Ertuğrul 51 21 56 3.Kat/308 21,75 Tam İşyeri Büro olarak kullanılmak üzere - 3 (Üç) Yıllığına 40.020,00 12.006,00 26.07.2024 10:00

2 İzmir Bergama Ertuğrul 51 21 61 3.Kat/303 22,78 Tam İşyeri Büro olarak kullanılmak üzere - 3 (Üç) Yıllığına 42.000,00 12.600,00 26.07.2024 10:15

3 İzmir Bergama Ertuğrul 51 21 63 3.Kat/301 22,78 Tam İşyeri Büro olarak kullanılmak üzere - 3 (Üç) Yıllığına 42.000,00 12.600,00 26.07.2024 10:30

4 İzmir Bergama Ertuğrul 51 21 64 3.Kat/317 28,10 Tam İşyeri Büro olarak kullanılmak üzere - 3 (Üç) Yıllığına 31.200,00 9.360,00 26.07.2024 10:45

5-İdaremizce 26 Temmuz 2024 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulüyle yapılacaktır.



6-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi aslı ve tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

b) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminatın YİKOB Hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu (Banka Teyit Yazısı ile birlikte), Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

e) Ortak girişim olarak ihaleye katılacakların noter tasdikli ortaklık belgesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortaklığı oluşturanların imza sirküleri.

7- Kiralamaya konu boş büroların kiraya verilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi taşınmaz dosyasındaki şartnameden bedelsiz olarak görülebilir.

8- Kiralama bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Geçici teminatların T. Vakıflar Bankası İzmir Şubesi TR 42 0001 5001 5800 7324 8489 41 IBAN no.lu İzmir Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (Teminatlar Hesabı'na) hesabına yatırılarak makbuzun bir örneğinin ihale saatinden önce yukarıda istenilen belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edilmesi erekmektedir

11 -Kiralama ihalesine ilişkin ilan metni http://www.izmir.gov.tr/yikob adresinde yayınlanacaktır.