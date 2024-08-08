ALİAĞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İzmir İli Aliağa İlçesi Horozgediği Mahallesi 1065 ada 119 parsel (eski 220 parsel), 1065 ada 126 parsel (eski 217 parsel) ve 1065 ada 127 parsel (eski 216 parsel) sayılı taşınmaz üzerinde İzmir Gençtaş Türk Ticaret A.Ş. lehine 17980 ETL bedelle 5 ay süre ile 17/09/1956 tarih 265 yevmiye ile İpotek tesis edilmiş olup, bu kerre taşınmaz maliklerince 5 ay müddetli tesis edilmiş bulunan ipoteğin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının 21/01/2020 tarih 5001906 sayılı yazısı ile; 10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4721 sayılı 19 uncu maddesi ile Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesine; "İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, ve 2644 sayılı Tapu malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir." 3 üncü maddesi ile Kanununa " GEÇİCİ MADDE 4- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 883 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi dolmuş olmasına rağmen terkin edilmeyen süreli ipoteklerde anılan fıkrada belirtilen otuz günlük süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte başlar. " hükmü gereğince yasal sürenin dolması nedeniyle terkin edilmesi talebinde bulunulmuş olup, iş bu ipotek ilanın tarihi itibariyle taşınmaz sicilden terkin edilecektir.

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Basın No: ILN02073234

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