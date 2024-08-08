Örnek No:55* T.C. MENDERES (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2024/7 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İZMİR İLİ MENDERES İLÇESİ ATAKÖY MAH. DÖŞEME MEVKİİNDE KAİN, KISITLININ (TOPLAM:2.267,20 M2) HİSSESİNİN BULUNDUĞU, 11.335,96 M2 YÜZ ÖLÇÜMLÜ TARLA VASIFLI TAŞINMAZ OLUP SADECE KISITLI HİSSESİ SATILACAKTIR. Tarla" niteliğindeki taşınmaz %1-3 eğimli olup, toprak ile dolgu yapılmış ve boş tarla vasfında olduğu, Taşınmazın toprak yapısı milli-tınlı, orta (90-150 cm) derin toprak işleme derinliğine sahip (hafif bünyede), tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj gibi bitki gelişimini olumsuz etkileyecek sorunları bulunmamaktadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde su kaynağı bulunmadığı için kuru tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. Makinalı tarıma uygundur.Adresi : Ataköy Mah. Döşeme Mevkiinde Kain 154 Ada 11Parselde Bulunan Kısıtlı Hissesi Menderes / İZMİRYüzölçümü : 2.267,20 m2İmar Durumu :aşınmazın 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı içerisinde kısmen tarım alanında, kısmen doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanda, kısmen orman alanındaKıymeti : 2.062.000,00 TL(Alıcıyaödemek üzere YEDİ (7) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir.KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf"5403sayılı Toprak Koruma ve Kullanımı Kanun un 8.Madde İZMİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ hükümlerine tabidir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez ifadesini içeren5403 Sayılı kanun kapsamında gerekli izinler alınmadan amacı dışında kullanılamaz" beyan şerhi bulunmaktadır.

02/08/2024 İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02074299

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