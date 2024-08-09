BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEMİŞ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İKN
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:
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2024/1019732
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1-İdarenin
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a) Adı
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İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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b) Adresi
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Mersinli Mah.Şehitler Cd.O:181/5 35260 Halkapınar- KONAK/İZMİR
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c) Telefon ve faks numarası
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2322559191 - 2322619566
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ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
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a) Adı
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ÖDEMİŞ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ
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b) Niteliği, türü ve miktarı
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ÖDEMİŞ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM İŞİ. 118 KALEM İNŞAAT, 298 KALEM MEKANİK, VE 199 KALEM ELEKTRİK İŞ KALEMİ İMALATLARI BULUNMAKTADIR.
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c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
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İZMİR İL ÖDEMİŞ İLÇESİ ATATÜRK MAHALLESİ 410 ADA 13 PARSEL
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ç) Süresi/teslim tarihi
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Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.
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d) İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
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a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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04.09.2024 - 10:30
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b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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İZMİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
YAMBİS
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
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4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
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4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. İş deneyim belgeleri:
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Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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B3 GRUBU BİNA İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
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İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN02074576
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