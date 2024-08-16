ÇOCUK OYUN GRUPLARINA YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ

KARŞIYAKA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



Çocuk Oyun Gruplarına Yedek Parça Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1077807

1-İdarenin a) Adı : KARŞIYAKA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : LATİFE HANIM MAHALLESI ÇOSKUN SAHIN SOK. NO:129 35500 ÖRNEKKÖY KARŞIYAKA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2323637722 - 2323674214 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çocuk Oyun Gruplarına Yedek Parça Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 349 adet malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiyesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren teslimat bir defada yapılacaktır.İhale konusu malzemelerin tamamı yüklenici tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir.Teslim yapılmadan önce idare tarafından belirlenen teknik elemanların hazır bulunacağı sayım aşamasında her kalem malzeme ayrı ayrı sayılacak ve ölçümleri yapıldıktan sonra mal kabul tutanağı bu değerler üzerinden düzenlenecektir.İşin süresi 30 takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.08.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Coşkun Şahin Sk.No.129 Örnekköy Şantiyesi Karşıyaka İZMİR



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TSE 1176-1



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02077557

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