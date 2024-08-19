FOÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Foça Belediyesi sınırları içerisinde oluşan ambalaj atıklarının "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ve "Sıfır Atık Yönetmeliği" kapsamında Foça Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak iş yerleri, konutlar, kamu kurumları vb. yerlerden evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak ikili toplama sistemine uygun bir şekilde toplanması taşınması ve ayrıştırılması hakkının 36 ay kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir. Tahmini teklif bedeli 3 yıl için 6.390,33X36=230.051,70 TL+KDV'dir.

İhale konusu işin adı: Foça Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Madde kapsamında "Açık Teklif Usulü" ile yapılacaktır.

İşin Süresi: 36 (otuz altı ay)

İşin Yapılacağı Yer: Foça İlçe Sınırları

İhalenin Yapılacağı Yer: Foça Belediyesi Yerleşke Binası Toplantı Salonu

İhale Tarihi: 29.08.2024 Perşembe günü

İhale Saati: 10:00

İhale Dosyasının Görülebileceği Yer: İhale Dosyası Foça Belediyesi Yerleşke Binası adresinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İstekliler teklif ettikleri 36 (otuz altı) aylık bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat bedeli vereceklerdir. Teklif bedelin %3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belgeler:

Tebligat için adres beyanı,

İkametgah adresi,

Gerçek kişi olması halinde, T.C. nüfus cüzdanı sureti,

Geçici Teminat Mektubu ve/veya teminat bedelinin belediye veznemize yatırıldığına dair makbuz ve ihale dokümanının alındığına dair belge,

Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Foça Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannanesi noterden onaylı ortaklık sözleşmesi

Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, çevre izin ve lisansının konusu Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma olan Çevre İzni ve Lisans Belgesi.

İstekli tarafından "okudum, anladım, tüm şartları kabul ediyorum." Şeklinde firma yetkilisi tarafından imzalı/kaşeli ihale dokümanı ve dokümanın satın alındığına ilişkin makbuzun aslının ibrazı zorunludur,

2886 Sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılacak firmanın bünyesinde 3 adet toplama aracını bulunması veya taahhüt etmesi ihale sonrasında araçlar ile ilgili bilgileri İDARE ile paylaşması.



İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02075204

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