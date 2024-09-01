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Resmi İlan

T.C. BORNOVA BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Sıra No

İlçesi

Mahallesi

Adres

Pafta / Ada / Parsel

Cinsi

Yüzölçümü

(m2)

Tahmini

(Muhammen)

Bedel

(TL)

Geçici Teminatı

(TL)

Fiili Durumu

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Bornova

Çamdibi Gaziosmanpaşa

9058 ada 1 parsel

Arsa

428,00

13.696.000,00

410.880,00

Boş

17.09.2024

09:00

2

Kemalpaşa

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

985 ada 28 parsel

Armutlu Tarla

5.999,80

8.999.700,00

269.991,00

Boş

17.09.2024

09:30

3

Kemalpaşa

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

985 ada 40 parsel

Zeytinlik

4.719,24

23.596.200,00

707.886,00

Kiracılı

17.09.2024

10:00

4

Bornova

Işıklar

11022 Ada 5 Parsel

Arsa

626.00

25.040.000,00

751.200,00

Boş

17.09.2024

10:30

5

Bornova

Kemalpaşa

22970 Ada 5 Parsel

Arsa

185,12

3.702.400,00

111.072,00

İşgalli

17.09.2024

11:00

6

Bornova

Altındağ

13946 Parsel

Arsa

241,00

6.025.000,00

180.750,00

Kiracılı

17.09.2024

11:30

7

Bornova

Işıklar

11061 Ada 4 Parsel

Arsa

2.067,00

62.010.000,00

1.860.300,00

Kiracılı

17.09.2024

12:00

8

Bornova

Ergene

3042 Ada 64 Parsel

Arsa

30.00

1.200.000,00

36.000,00

İşgalli

17.09.2024

13:30

9

Bornova Egemenlik

10927 Ada 2 Parsel

Zeytin Ağaçlı Tarla

1.328,76

39.862.800,00

1.195.884,00

Kiracılı

17.09.2024

14:00

10

Bornova

Kemalpaşa

401 Ada 5 Parsel

Arsa

1.455,00

50.925.000,00

1.527.750,00

Kiracılı

17.09.2024

14:30

11

Bornova

Kemalpaşa

13087 Ada 3 Parsel

Arsa

800,00

32.000.000,00

960.000,00

Kiracılı

17.09.2024

15:00

12

Bornova

Kemalpaşa

343 Ada 7 Parsel

Arsa

1.550,00

62.000.000,00

1.860.000,00

Kiracılı

17.09.2024

15:30

13

Bornova

İnönü

Şehit Mustafa Caddesi ile 784 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( A )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:00

14

Bornova

İnönü

Şehit Mustafa Caddesi ile 784 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( B )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:10

15

Bornova

İnönü

Şehit Mustafa Caddesi ile 784 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( C )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:20

16

Bornova

Pınarbaşı

5. Sanayi Sitesi

7410 Sokak ile 7419 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( A )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:30

17

Bornova

Pınarbaşı

5. Sanayi Sitesi

7410 Sokak ile 7419 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( B )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:40

18

Bornova

Pınarbaşı

5. Sanayi Sitesi

7410 Sokak ile 7419 Sokak kesişimi

ATM Yeri

( C )

6,00

96.000,00

2.880,00

Boş

17.09.2024

16:50

19

Bornova

Barbaros

5233 Sokak

Çamdibi Kapalı Pazar Yeri Önü

9085 Ada 1 Parsel

ATM Yeri

( F )

6,00

96.000,00

2.880,00

İşgalli

17.09.2024

17:00

20

Bornova

Meriç

5745 Sokak No: 68

9059 Ada 1 Parsel

Bina

94,00

144.000,00

4.320,00

İşgalli

17.09.2024

17:10

1) Yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 17.09.2024 Salı günü ve yukarıda belirtilen saatlerde Bornova Belediyesi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nda satışı yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır.Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

• Tebligat için adres beyanı,

• T.C. Kimlik aslı ve fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.

B. Tüzel kişi olması halinde,

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

• Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

• Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

• Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

• Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,

• Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.

C. Ortak girişimlerden,

• Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

• Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi,

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2) Yukarıda 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 17.09.2024 Salı günü ve yukarıda belirtilen saatlerde Bornova Belediyesi (Bornova Büyük Park içi-Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nda kiralama ihalesi yapılacaktır. Taşınmazlar 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Taşınmazlar için isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

• Tebligat için adres beyanı,

• T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde,

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

• Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

• Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

• Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

4) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02082593

#ilangovtr