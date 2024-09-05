80 GR A4 FOTOKOPİ KAĞIDI

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

80 gr/m² A4 fotokopi kağıdı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1106787



1-İdarenin

a) Adı : İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

b) Adresi : Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:11/A İdari İşler Müdürlüğü Mali İşler Bürosu Sosyal Tesisler Binası1.Kat

Oda No:112 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası : 2324112000-2090 -

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 80 gr/m² A4 fotokopi kağıdı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 36.000 (otuz altı bin) top Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. İzmir Adliyesi Malzeme Deposu (Çınarlı Mahallesi Şehit

Polis Fethi Sekin Cad. No:11/A Konak/İZMİR 2. İzmir

Adliyesi Ek Hizmet Binası Malzeme Deposu (Mansuroğlu

Mahallesi No:12 Gültekinler Plaza Bayraklı/İZMİR) 3. Bölge

Adliye Mahkemeleri Hizmet Binası Malzeme Deposu

(Çınarlı Mahallesi Ali Telli Sk. No:2 Konak/İZMİR)

adreslerinde idarece gösterilen alanlara teslim edilecektir

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 2 aylık süre içerisinde

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 10 gün içerisinde işe

başlanacaktır

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve : 01.10.2024 - 10:00

saati



b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:11/A İdari İşler

(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü Mali İşler Bürosu Sosyal Tesisler Binası 1.kat

Oda No:112 KONAK / İZMİR





4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan

alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

TS EN 12281

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki

maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

TS EN 12281 Belgesi

4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02084806

#ilangovtr