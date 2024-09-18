TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ (H) D.S.İ.

2025 YILI KAN KÜLTÜR SİSTEMİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1068839

1-İdarenin a) Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ (H) D.S.İ. b) Adresi : inciraltı Mah. Mithatpaşa Cad. 56 BALÇOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 02324122410 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2025 YILI KAN KÜLTÜR SİSTEMİ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 2025 YILI KAN KÜLTÜR SİSTEMI ALIMI (2 KALEM)

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2025 tarıhınden ıtıbaren mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen yönetmelik hükümleri gereğince ve teknik şartnamede istenilen özelliklerde olmak üzere , 31.12.2025 tarihine kadar verilen siparişlere istinaden peyder pey Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENIN IMZALANMASINI MÜTEAKİP 01.01.2025 TARIHINDEN ITIBAREN



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DOKUZ EYLUL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: PROSPEKTÜS 4.3.2. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Teknik Değer : Erişkin kan kültür şişelerinin bir kutu içinde bir aeropbir anaerop şişe olacak şekilde set halinde teslim edilmesi Nispi ağırlık oranı :%5 FİYAT DIŞI UNSURLAR HESAPLAMA ÖRNEĞİ A firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL, B firması toplam teklif fiyatı 100.000.TL olsun. A firmasının fiyat dışı unsurlar toplam nispi ağırlık oranı %5 olsun. A firması: 100 000 X (%100-%5 ) = 95.000 TL, B firması: 100.000 TL Sonuçta A firmasının toplam teklif fiyatının, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirildiğinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu saptanmıştır.





6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02090895

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