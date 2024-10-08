T.C. İZMİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/336

KARAR NO : 2023/485

Davalı : FIRAT BAYAT ( T.C 234***90166 )

Mahkememizden verilen 12/12/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile davaya konu Şemikler mah. 3218 ada, 7,8,9 ve 10 parsellerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olarak açılan Alacak ( Taşınmaz Alım Satımı Kaynaklı ) davasında verilen karar uyarınca " DAVANIN KISMEN KABULÜNE;127.464,64TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine " karar verilmiş olup Davacı Fahrettin Demir vekilince sunulan 08/04/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile " İzmir 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.12.2023 tarih ve 2020/336 E.-2023/485 K. sayılı kararının davacı müvekkil lehine hükmedilen miktara işleyecek faiz türü ve davalılar lehine hükmedilen mahkeme vekalet ücreti bakımından kaldırılmasına, davamızın kabulü ile yeniden hüküm kurulmasına, aksi takdirde yeniden karar verilmek üzere yerel Mahkemeye gönderilmesini " talep edilmiş olmakla tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02101109

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