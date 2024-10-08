İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|3110297242
|42787505996
|HALİL DÖKMECİLER
|2024092313HTj0000006
|201801201801
|0015
|0015
|48.600,00
|3080
|48.600,00
|YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
|2
|3110297242
|42787505996
|HALİL DÖKMECİLER
|2024092313HTj0000009
|201805201805
|0015
|0015
|61.200,00
|3080
|61.200,00
|YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
|3
|3110297242
|42787505996
|HALİL DÖKMECİLER
|2024092313HTj0000010
|201808201808
|0015
|0015
|129.600,00
|3080
|129.600,00
|YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
|Çiğli Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, adları soyadları / ünvanları yazılı bulunan şahıslar adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103, 104 ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(İlan Numarası : 20241002-IHB-085116)
|Erdal ÖZKAN
|Vergi Dairesi Müdürü