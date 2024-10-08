  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Resmi İlan

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

Sıra No Vergi Kimlik No T.C.Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
1 3110297242 42787505996 HALİL DÖKMECİLER 2024092313HTj0000006 201801201801 0015 0015 48.600,00 3080 48.600,00 YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
2 3110297242 42787505996 HALİL DÖKMECİLER 2024092313HTj0000009 201805201805 0015 0015 61.200,00 3080 61.200,00 YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
3 3110297242 42787505996 HALİL DÖKMECİLER 2024092313HTj0000010 201808201808 0015 0015 129.600,00 3080 129.600,00 YALI MAH. FLAMİNGO CAD. ALBAYRAK EVLERI ALBAYRAK EVLERİ 27 16 KARŞIYAKA İZMİR
Çiğli Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, adları soyadları / ünvanları yazılı bulunan şahıslar adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103, 104 ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(İlan Numarası : 20241002-IHB-085116)
Erdal ÖZKAN
Vergi Dairesi Müdürü