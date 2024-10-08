İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İLAN LİSTESİ

Çiğli Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup, adları soyadları / ünvanları yazılı bulunan şahıslar adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'nun 103, 104 ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 (Bir) ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.(İlan Numarası : 20241002-IHB-085116)