Örnek No:54* T.C. İZMİR BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2.080.000,00

1

Taşıt

35TYG05 plakalı, 2022 modeel, DS 7 marka, OTOMOBİL-AC STATİON/ J tipli, SİYAH (PERLA NERA) renkli, BENZİNLİ, OTOMATİK - 8 Vites, 79.886kilometrede, Aracın kontak anahtarı VAR, ruhsatı YOK, Otomobil'in motoru çalışmaktadır. Aracın iç bölümü temiz olup herhangi bir deformasyon yoktur. Arka bagaj bölümünde yedek lastiği vardır. Otomobil'in dış yüzeyi aşırı kirli olduğundan otomobil'in yüzeyindeki çizikler ve hasarlı bölgeler olup olmadığı tam anlamıyla tespit edilememiştir.Otomobil'in sol arka kapı alt tarafındaki marş piyel plastiğinde sürtme şeklinde hasar vardır. Otomobil'in sağ ön kapı alt marşpiyel bölgesi ilekapı üst bölgesinde küçük çaplı hasar ve marş piyel yüzeyinde malzeme üzeri dökülmeler olduğu tespit edilmiştir. Otomobil üzerinde BRİDGESTONE marka 235/45 R20 96W ebatlarında (4522 hafta ve yıl) üretimli 4 adet lastik bulunmaktadır. Lastiklerin durumu iyi olup araç üzerinde kullanılacak durumdadır.

araç 1 adet hasar miktarı belli olmayan kazaya karışmıştır.

KZ1: 03/10/2022 Çarpma B002

(Diğer tüm özellikler kıymet takdir raporunda mevcuttur.)

"Aracın bulunduğu yer : VATAN YEDİEMİN OTOPARKI - Kazımdirik Mah. 367.Sok. No:6 Bornova - İzmir"