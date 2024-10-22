DALGIÇ MOTOPOMP SATIN ALINACAKTIR İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU)

İKN : 2024/1399018

1-İdarenin a) Adı : İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) b) Adresi : Cumhuriyet Bulvari No:16 35250 KONAK/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2322932000 - 2322932831 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : DALGIÇ MOTOPOMP b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 KALEM DALGIÇ MOTOPOMP ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 8809/7 sokak no:1 Esentepe Mahallesi Çiğli/İzmir adresindeki İZSU Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Ambarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.11.2024 - 14:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Cumhuriyet Bulvarı No:16 K:3 35250 Konak/İZMİR

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi

Sanayi Sicil Belgesi

Serbest Bölge Faaliyet Belgesi

Yetkili Satıcı Belgesi

Yetkili Temsilci Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: EK-1

EK-2

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları İsteklilerin EK-2 tablosunda teklif edecekleri garanti edilen komple sistem verimi her bir dalgıç motopomp için aşağıdaki formüle göre, 20.000 saatte tüketeceği enerji sarfiyatı bedeli hesaplanacaktır. Hesaplanan bu enerji sarfiyat bedeli isteklinin teklif fiyatı ile toplanacak ve elde edilen bu fiyat tekliflerin mukayesesinde esas değer olarak alınacaktır. Sonuçta buradan en ekonomik teklif belirlenecek ve belirlenen bu teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacaktır. İhalenin siparişe bağlanmasında, teklif fiyatı esas alınacaktır. A1 : [(Q1xHm1) / 102 ] x F x T x [1/ng1x100 ] x n1 A2 : [(Q2xHm2) / 102 ] x F x T x [1/ng2x100 ] x n2 . . . : ..... Ak : [(QkxHmk) / 102 ] x F x T x [1/ ngk x 100 ] x nk A : A1 + A2 + ...... + Ak Ekonomik Bedel : A0 +A Q1, Q2,..... Qk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3,......k sıra nolu dalgıç motopompların debileri (lt/sn) Hm1, Hm2,......Hmk :EK-1 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3,........, k sıra nolu dalgıç motopompların manometrik yüksekliği (mSS) ng1, ng2,......ngk :EK-2 Tablosunda belirtilen 1, 2, ,3,......, k sıra nolu dalgıç motopompların garanti edilen komple sistem verimleri n1, n2,...... nk :1, 2, ,3,......., k sıra nolu dalgıç motopompların adetleri A1, A2,......., Ak :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 20.000 saatte tüketeceği enerji sarfiyat bedeli (TL) A :İsteklinin teklif fiyatına eklenecek 20.000 saatte tüketecekleri enerji sarfiyat bedeli (TL) A0 :Teklif Fiyatı F : Enerji birim fiyatı (5,20 TL/kwh) T : Süre (20.000 saat)

DALGIÇ MOTOPOMP mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02108257

#ilangovtr