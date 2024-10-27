T.C. İZMİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/1680

Karar No:2024/726

İLAN METNİBirinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satmak suçuyakalama tutanağıve bilirkişi raporu ile sabit olduğundansanıkların eylemi 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunun3/5 maddesine temas ettiği, TCK'nın 61. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, kullanılan araç, meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı güdülen amaç ve saik kastın ağırlığı ve diğer yönlerden yapılan değerlendirmeye göre 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Abdulhadi ve Leyla oğlu, 2002 SURİYE doğumlu, Suriye uyruklu, sanık RİM MOHAMAD ALHAJJI ve Muhammed ve Rabia oğlu, 01/01/1990 MÜNBİÇ doğumlu,Suriye uyruklu sanık HÜSEYİN ALFAREJ tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından mahkememizce verilen gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin kendilerine tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun29. Maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Ağır Ceza Mahkemesine itiraz talebinde bulunabilceği, 7 gün içinde başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 22/10/2024

Basın No: ILN02111580

#ilangovtr