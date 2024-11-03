MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki Menemen İlçesi Emiralem Mahallesi 1073 ada 1 numaralı parselin (kadastro parsel numarası 715 parsel) tapu kaydındaki "2 ZEYTİN AĞACI HATİCE ŞENER'e AİTTİR. '' ve "2 ZEYTİN AĞACI EMİRALEM KÖYÜ ŞAHSİYETİ MANEVİYESİ'ne AİTTİR.." şeklindeki Muhdesat belirtmeleri, 3523-600 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu 'nun 25/10/2024 tarih ve 3523.600.170.03.01-831 sayılı yazısına göre Muhdesatların parsel üzerinde bulunmadığı belirtildiğinden malikin talebi ile tapu sicilinden terkin edilmiştir. Muhdesat sahipleri ve/veya mirasçıları tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Hak iddiasında bulunanların taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açabileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02113791

#ilangovtr