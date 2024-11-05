MENEMEN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Menemen Tapu Müdürlüğü yetki alanındaki Menemen İlçesi Emiralem Köyü 1047 ada 2 numaralı parselin (kök kadastro parsel numarası Emiralem Mahallesi 610 parsel) tapu kaydındaki "1 ZEYTİN AĞACI MEHMET OĞLU BEKİR ARICI'ya AİTTİR." şeklindeki Muhdesat belirtmesi, 3523-600 NOLU LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU'nun 25/10/2024 tarih ve 3523.600.170.03.01-832 sayılı yazısına göre Muhdesatların parsel üzerinde bulunmadığı belirtildiğinden malikin talebi ile tapu sicilinden terkin edilmiştir. Muhdesat sahipleri ölü olduğundan ve mirasçıları tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Hak iddiasında bulunanların taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açabileceği ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02113762

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