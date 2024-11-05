Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/271 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER

SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/271 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25881 ada, 3 nolu parsel, A Blok, 9/2 Giriş, 3. kat, 16 nolu mesken nitelikli taşınmazın tam payı borçlu T.Ö. adına kayıtlıdır.
Adresi : Yamanlar Mahallesi, 7353/14 Sokak, No:9/2 Dr:16Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 4.096 m2 (meskenin net kullanım alanı 83,80m2 dir)
Arsa Payı : 1/99
İmar Durumu : Bayraklı Belediyesi imar arşivinde yapılan sorgulama sonucunda; 13/05/1997 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyük Yamanlar İmar Planında, Meskun konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan:02/08/2017 tarihli Yönetim Planı beyan kaydı, İpotek:Türkiye İş Bankası AŞ lehine ipotek kaydı, İrtifak : Diğer İrtifak Hakkı : TEDAŞ GENEL MÜD. LEHİNE 54.25 M2 LİK KISIMDA 99 YILLIĞINA 1 TL BEDELLE İRTİFAK HAKKI VARDIR. 12/06/2017 tarih, 10115 yevmiyeli ve tapu kaydındaki diğer şerhler.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:25
01/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02115486
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