Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/458 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle/Köy, 33026 Ada, 13 Parsel,veAdresi : Cengizhan Mahallesi, 1615/9 Sokak, No:43A Bayraklı / İZMİRYüzölçümü : 186,00 m2İmar Durumu :Bayraklı Belediyesi İmar sisteminde konu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; Bitişik Nizam, 4 kat , meskun konut alanında kalmakta olduğu tespit edilmiştir. İmar plan örneğinde yaklaşık 30 m2 yola terkinin olduğu görülmektedir.• Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi; Taşınmaza ait herhangi bir ruhsat, iskan kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaza ait mimari proje bulunmamaktadır.Kıymeti : 2.100.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler:

07/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02119372

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