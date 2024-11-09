Örnek No:55*
T.C.
İZMİR
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/458 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/458 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, BAYRAKLI Mahalle/Köy, 33026 Ada, 13 Parsel, "1 Katlı Ev niteliğinde" ve Borçlunun 1/3 hissesi satışa konudur.
Adresi : Cengizhan Mahallesi, 1615/9 Sokak, No:43A Bayraklı / İZMİR
Yüzölçümü : 186,00 m2 ( Taşınmazın her katı yaklaşık 137.5 m2 kapalı brüt alana sahip olup yapı toplamda 550 m2 brüt kapalı alana sahiptir. )
İmar Durumu :Bayraklı Belediyesi İmar sisteminde konu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre; Bitişik Nizam, 4 kat , meskun konut alanında kalmakta olduğu tespit edilmiştir. İmar plan örneğinde yaklaşık 30 m2 yola terkinin olduğu görülmektedir.• Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi; Taşınmaza ait herhangi bir ruhsat, iskan kaydı bulunmamaktadır. Taşınmaza ait mimari proje bulunmamaktadır. İlgili belediye ve web tapu sisteminde yapılan incelemelerde parsel üzerindeki yapı ile alakalı yasal izin belgesine rastlanmamıştır. Belediye arşiv dosyası içerisinde parsel üzerindeki binaya ilişkin 04.08.2022 tarihli 2684090 sayılı yapı tatil zaptı tespit edilmiştir. İlgili belgede taşınmazın zemin katının imar affından yararlanılarak inşa edilmiş olduğu, üzerine oturulur 1 kat inşa edildiği, ancak daha sonra inşaata kaçak devam edilerek2. Kat , 3. Kat ve yanları açık üzeri sundurma ile kaplı teras kat inşa edilmiş olduğu ve bu sebeple binanın mühürlendiği belirtilmektedir.
Kıymeti : 2.100.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: 3194 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır. (Lehtar: Bayraklı Belediyesi 11.08.2022 tarih ve 19192 yevmiye )
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:10
07/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02119372
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