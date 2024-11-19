İZMİR DEFTERDARLIĞI KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT ÖDEME EMİRLERİ GAZETE İLAN LİSTESİ

|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,00
|0,00
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,00
|29.127,83
|0,00 TL
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|213.445,30
|0,00
|213.445,30 TL
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18.459,40
|0,00
|18.459,40 TL
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25.663,37
|0,00
|25.663,37 TL
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0,00
|24.788,34
|0,00 TL
|Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı, soyadı, ünvanı yukarıda yazılı mükellef adına tanzim edilmiş Vergi/ceza ihbarnameleri adı geçenin dairemizce bilinen
|adreslerinde bulunamaması sebebiyle posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu doğmuş olup,213 Sayılı V.U.K.nun 103 ila 106.
|maddelerine istinaden ilgililerin; iş bu ilan tarihinden başlayarak, 1 ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhüü mektup
|veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilana alınmış sayılacağı ve ilana alındıktan 1 ay süre sonunda tebliğ
|yapılmış olacağı İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02123541
#ilangovtr