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Resmi İlan İZMİR DEFTERDARLIĞI KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT ÖDEME EMİRLERİ GAZETE İLAN LİSTESİ

İZMİR DEFTERDARLIĞI KONAK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT ÖDEME EMİRLERİ GAZETE İLAN LİSTESİ

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0
0 0 0 0 0 0 0,00 29.127,83 0,00 TL
0 0 0 0 0 0 213.445,30 0,00 213.445,30 TL
0 0 0 0 0 0 18.459,40 0,00 18.459,40 TL
0 0 0 0 0 0 25.663,37 0,00 25.663,37 TL
0 0 0 0 0 0 0,00 24.788,34 0,00 TL
Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adı, soyadı, ünvanı yukarıda yazılı mükellef adına tanzim edilmiş Vergi/ceza ihbarnameleri adı geçenin dairemizce bilinen
adreslerinde bulunamaması sebebiyle posta ve memur eliyle tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu doğmuş olup,213 Sayılı V.U.K.nun 103 ila 106.
maddelerine istinaden ilgililerin; iş bu ilan tarihinden başlayarak, 1 ay içinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhüü mektup
veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde ilana alınmış sayılacağı ve ilana alındıktan 1 ay süre sonunda tebliğ
yapılmış olacağı İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02123541

#ilangovtr