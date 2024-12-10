Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/104 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/104 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 343 Ada, 10 Parsel,8 Nolu Bağımsız Bölümdeki DÜKKAN niteliğindeki taşınmaz
Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Davut Suları Sokak, No:37/B, Mutlu Apt, Zemin Kat, Dükkan Balçova / İZMİR
Yüzölçümü : Ana taşınmaz 223,00 m yüzölçümlü, satışa konu taşınmazın kullanım alanı net 68,00 m², brüt 72,00 m²dir.
Arsa Payı : 28/223
İmar Durumu : İnşaat tarzı 4 KATLI İMAR ALANINDA KALMAKTADIR. PARSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İÇERİSİNDE YER ALMAMAKTADIR. Olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 14:55
Özellikleri : İzmir İl, Balçova İlçe, BALÇOVA Mahalle/Köy, 343 Ada, 10 Parsel,7 Nolu Bağımsız Bölümdeki DÜKKAN niteliğindeki taşınmaz
Adresi : İzmir İli, Balçova İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Davut Suları Sokak No:37/A Balçova / İZMİR
Yüzölçümü : Ana taşınmaz223,00 m2, satışa konu taşınmazın net kullanım alanı 56 m2, brüt 61 m2 olduğu belirtilmiştir.
Arsa Payı : 27/223
İmar Durumu : İnşaat tarzı 4 KATLI İMAR ALANINDA KALMAKTADIR. PARSEL KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İÇERİSİNDE YER ALMAMAKTADIR. Olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2025 - 11:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 11:25
03/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02137365
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