ALİAĞA BELEDİYESİ Aliağa Belediye Başkanlığından İlan

SIRA NO TC KİMLİK NO MUHATAP AD SOYAD /ÜNVAN ANA PARA 1 4429 HAB******************************************* 197.303,89 2 68976 AYD******************************************* 36.107,76 3 257*****638 44863 ŞAB****KİN 35.226,00 4 7114 ATT******************************Ş. 33.462,68 5 75594 EOS*************************Ş. 26.848,65 6 60353 DEN******************************************* 25.432,82 7 68264 OFS***************************************İ. 25.508,00 8 8241 EGE*********************************S. 24.140,84 9 58600 LOT******************************************* 20.587,19

İzmir İli Aliağa Belediye Başkanlığı mükelleflerinden olup, ad ve soyadları ile ünvanları yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına 2019 yılı için tanzim edilen ödeme emirleri / ihbarnameler adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 105 ve 106'ncı maddeleri gereğince iş bu ilan yazısının yayınlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayarak bir ay içerisinde Belediyeye bizzat veya dilekçe ile müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıt tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan yazısının yayınlandığı tarihi izleyen günden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02140743

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