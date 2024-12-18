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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİRGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/405 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİRGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/405 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/405 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 4165 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm DÜKKAN
Adresi :Osmangazi Mahallesi, 574/3 Sokak, Yeni Mavikent Sitesi, No:23-25, B/2 Blok, Zemin Kat No:25/C Bayraklı/İzmir
Yüzölçümü : 2.413,00 m2
Arsa Payı : 28/4096
İmar Durumu :İcra dosyasında imar durumunu belirten evrağa satlanılmadığından Bayraklı Belediyesi E-İmar durumu sistemine bakılmıştır. Sisteme göre konu parsel 1/1000 ölçekli imar planında E.0,709 kat alanda kaldığı görülmüştür.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: AT MÜLKİYETİ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMİŞTİR. 21/04/2008 TAR. VE 6114 YEV. 21/04/2008 TAR. 6114 YEVMİYE Y. PLANI:22/05/2006 17 NOLU KÖMÜRLÜK EKLENTİSİ VARDIR. Diğer : BEYANLAR: AT MÜLKİYETİ KATMÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞTİR. 17 NOLU KÖMÜRLÜK EKLENTİSİ VARDIR.TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 15:00
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 15:00

16/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02141718

#ilangovtr