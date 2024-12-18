Örnek No:55* T.C. İZMİRGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/405 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 15:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, 4165 Ada, 1 Parsel, 17 Nolu Bağımsız Bölüm DÜKKANAdresi :Osmangazi Mahallesi, 574/3 Sokak, Yeni Mavikent Sitesi, No:23-25, B/2 Blok, Zemin Kat No:25/C Bayraklı/İzmirYüzölçümü : 2.413,00 m2Arsa Payı : 28/4096İmar Durumu :İcra dosyasında imar durumunu belirten evrağa satlanılmadığından Bayraklı Belediyesi E-İmar durumu sistemine bakılmıştır. Sisteme göre konu parsel 1/1000 ölçekli imar planında E.0,709 kat alanda kaldığı görülmüştür.Kıymeti : 1.500.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Diğer : Beyan: AT MÜLKİYETİ KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMİŞTİR. 21/04/2008 TAR. VE 6114 YEV. 21/04/2008 TAR. 6114 YEVMİYE Y. PLANI:22/05/2006 17 NOLU KÖMÜRLÜK EKLENTİSİ VARDIR. Diğer : BEYANLAR: AT MÜLKİYETİ KATMÜLKİYETİNE GEÇİLMİŞTİR. 17 NOLU KÖMÜRLÜK EKLENTİSİ VARDIR.TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

16/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02141718

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