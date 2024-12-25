T.C. ÖDEMİŞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/28 Ort. Gid. Satış 23/12/2024 Konu : İLANİLAN

Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen ve satışı istenen Ödemiş-Kaymakçı Mahallesinde kain, 2963 parsel sayılı taşınmazın 02/05/2024 tarihinde yapılan kıymet takdirinde görevlendirilen İnşaat Mühendisi ile Kadastro Teknisyeninin mahallinde yaptıkları inceleme ve araştırma sonucu değerlendirmelerine göre:

"Kaymakçı Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi mevkii 2963 Parsel Sayılı Taşınmaz;

Satışa konu taşınmazın Parsel yüzölçümü 307m² olduğu, Parsel üzerindeki natamam yapı, kaba inşaat halindedir. Keşif tarihinde çalışma olmayıp uzun süredir çalışma olmadığı kanaati oluşmuştur. Zemin katı işyeri veya depo, betonarme merdivenle irtibatlı 1. Katı ise 2 oda, açık mutfak, banyo, tuvalet ve hol şeklinde planlandığı, çatısının olmadığı, Taban alanı yaklaşık 70m²' olduğu, Yapı Ruhsatının olup olmadığı veya var ise süresi konusunda bilgi sahibi olunamadığı, Taşınmazın, elektrik ve şebeke suyuile belediye alt yapı imkanlarından faydalanması mümkün olduğu,mahalle merkezine yaklaşık 550m mesafede yer aldığı, Çevresinde genel itibariyle eski yapılaşmaların bulunduğu, bahçeli konut nitelikli taşınmazların yer aldığı,

Ödemiş Belediye Başkanlığının E-24314934-115.01.06-92725 sayılı yazısı incelendiğinde, taşınmazın onaylı imar planına göre "Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanı "içerisinde yer aldığı ve arsanın özellikleri, yapının yaşı, tamamlanma oranı, yapım tarzı ve malzeme kalitesi ile piyasa rayiçleri göz önüne alındığında zemin dahil tamamının muhammen bedelinin 1.500.000,00TL(Yalnız Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olacağı kanaati oluşmuştur." şeklinde rapor verdiği hususu; Taşınmazın hissedarlarından Muhittin oğlu, Belgin'den doğma, 20/07/1987 D.lu, 360*****674 TC. Kimlik numaralı UĞURCAN KORULTAY'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden, İş bu kıymet takdirine ilişkin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren yasal süresi olan 7 gün içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu adı geçen hissedar UĞURCAN KORULTAY'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02146203

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