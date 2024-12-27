ARAÇ,  BOT  VE  TEKNE  SATIŞ   İLANI İZMİR ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

|(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü)
|Sıra No
|BOTUN ADI
|UZUNLUĞU(METRE)
|EN (METRE)
|motor markası
|MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER
|BOTUN DURUMU
|TAHMİNİ BEDEL (TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|isimsiz lastik bot
|6
|2,3
|Parsun (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|130.000,00
|39.000,00
|07/01/2025
|09:20
|2
|isimsiz lastik bot
|6
|2,3
|Tohatso (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|110.000,00
|33.000,00
|07/01/2025
|09:40
|3
|isimsiz lastik bot
|7
|2,3
|Yamaha (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|110.000,00
|33.000,00
|07/01/2025
|10:00
|4
|isimsiz lastik bot
|5,3
|2,3
|Yamaha (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|100.000,00
|30.000,00
|07/01/2025
|10:20
|5
|isimsiz lastik bot
|7
|2,3
|Yamaha (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|100.000,00
|30.000,00
|07/01/2025
|10:40
|6
|isimsiz lastik bot
|7,8
|2,4
|Yamaha (kıçtan takma)
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|110.000,00
|33.000,00
|07/01/2025
|11:00
|Teknenin Adı
|UZUNLUĞU(METRE)
|EN (METRE)
|Teknenin inşaat malzemesi
|MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER
|TEKNENİN DURUMU
|7
|Elektra
|22,24
|5,67
|Ağırlıkla ahşap motoryat
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|2.300.000,00
|690.000,00
|07/01/2025
|11:20
|8
|Karma
|15,4
|4,6
|Ağırlıkla polyester yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|800.000,00
|240.000,00
|07/01/2025
|11:40
|9
|İsimsiz lacivert tekne
|13,83
|4,2
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|950.000,00
|285.000,00
|07/01/2025
|12:00
|10
|Evo
|10,7
|3,3
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|580.000,00
|174.000,00
|07/01/2025
|12:20
|11
|Suvana
|14,8
|4,7
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|1.150.000,00
|345.000,00
|07/01/2025
|14:00
|12
|Sulhi Kaptan 1
|12,4
|4,8
|Ağırlıkla ahşap balıkçı teknesi
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|390.000,00
|117.000,00
|07/01/2025
|14:20
|13
|Southern Accents
|15
|4,5
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Urla Akyaz Yeddiemin
|Tamiri ile kullanılabilir
|650.000,00
|195.000,00
|07/01/2025
|14:40
|14
|Alrac
|14,2
|3,8
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|900.000,00
|270.000,00
|07/01/2025
|15:00
|15
|Eagle
|15,3
|4,5
|Ağırlıkla fiberglass yelkenli
|Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)
|Tamiri ile kullanılabilir
|1.100.000,00
|330.000,00
|07/01/2025
|15:20
|PLAKA
|MODELİ
|MARKASI
|CİNSİ
|MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER
|ARACIN DURUMU
|16
|35 EA 6773
|2012
|Kymco
|Motosiklet
|Silahçı yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|10.000,00
|3.000,00
|07/01/2025
|15:40
|17
|35 DA 4001
|2011
|Yamaha
|Motosiklet
|Egeline yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|15.000,00
|4.500,00
|07/01/2025
|16:00
|18
|09 BAT 74
|2015
|Yamaha
|Motosiklet
|Devlet yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|40.000,00
|12.000,00
|07/01/2025
|16:20
|19
|35 YNR 44
|2016
|Yamaha
|Motosiklet
|Hitap yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|45.000,00
|13.500,00
|07/01/2025
|16:40
|20
|35 HNB 55
|2014
|Honda
|Motosiklet
|Silahçı yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|13.000,00
|3.900,00
|07/01/2025
|17:00
|21
|09 ACT 717
|2015
|Honda
|Motosiklet
|Bayrak yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|08/01/2025
|09:00
|22
|35 BYA 30
|2007
|Suzuki
|Motosiklet
|Oktaylar yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|15.000,00
|4.500,00
|08/01/2025
|09:20
|23
|35 ALV 796
|2019
|Suzuki
|Motosiklet
|Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe
|Tamiri ile kullanılabilir
|30.000,00
|9.000,00
|08/01/2025
|09:40
|24
|35 SU 049
|2018
|RKS
|Motosiklet
|Hitap yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|10.000,00
|3.000,00
|08/01/2025
|10:00
|25
|35 BGE 557
|2021
|RKS
|Motosiklet
|Zeybek yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|19.000,00
|5.700,00
|08/01/2025
|10:20
|26
|35 BBB 557
|2021
|RKS
|Motosiklet
|Silahçı yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|15.000,00
|4.500,00
|08/01/2025
|10:40
|27
|35 BGE 716
|2022
|RKS
|Motosiklet
|Bornova yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|25.000,00
|7.500,00
|08/01/2025
|11:00
|28
|35 BPU 660
|2023
|RKS
|Motosiklet
|Jet yeddiemin Çiğli
|Tamiri ile kullanılabilir
|25.000,00
|7.500,00
|08/01/2025
|11:20
|29
|35 BZA 245
|2023
|RKS
|Motosiklet
|Sabri Emir Yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|25.000,00
|7.500,00
|08/01/2025
|11:40
|35 BKL 800
|2023
|RKS
|Motosiklet
|İHALEDEN ÇIKARILDI
|31
|35 FL 694
|2011
|Mercedes Benz E 350
|Otomobil
|Kaçak Akaryakıt Depolama Tesisi Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|800.000,00
|240.000,00
|08/01/2025
|12:20
|32
|06 MJ 456 (kaydı kapalı)
|2006
|Hyundaı
|Minibüs
|Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|90.000,00
|27.000,00
|08/01/2025
|14:00
|33
|43 KA 819
|1990
|Renault
|Otomobil
|Hitap yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|35.000,00
|10.500,00
|08/01/2025
|14:20
|34
|35 AH 7546
|1992
|Iveco
|Kamyon
|Karşıyaka yeddiemin Karşıyaka
|Tamiri ile kullanılabilir
|100.000,00
|30.000,00
|08/01/2025
|14:40
|35
|35 LBY 93
|1993
|Mıtsubıshı
|Kamyonet
|Silahçı yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|08/01/2025
|15:00
|36
|10 NV 066
|1973
|Volkswagen
|Otomobil
|İ.B.B. Menemen Hurda Deposu
|Tamiri ile kullanılabilir
|30.000,00
|9.000,00
|08/01/2025
|15:20
|37
|35 AGY 620 (kaydı kapalı)
|2012
|Cıtroen Jumper
|Minibüs
|Kaçak Akaryakıt Depolama Tesisi Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|200.000,00
|60.000,00
|08/01/2025
|15:40
|38
|35 BIU 703
|2016
|Ford FMA6
|Kamyonet
|Vatan yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|400.000,00
|120.000,00
|08/01/2025
|16:00
|39
|06 EK 805 (kaydı kapalı)
|2006
|Hyundai Starex
|Kamyonet
|Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|90.000,00
|27.000,00
|08/01/2025
|16:20
|40
|35 NEE 71
|1990
|Ford Taunus
|Otomobil
|Nebi yeddiemin Buca
|Tamiri ile kullanılabilir
|35.000,00
|10.500,00
|08/01/2025
|16:40
|41
|35 LN 668
|1996
|Opel Combo
|Kamyonet
|Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|08/01/2025
|17:00
|42
|34 CGJ 839
|2006
|Volkswagen
|Minibüs
|Akek yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|200.000,00
|60.000,00
|09/01/2025
|09:20
|43
|07 MB 778
|1990
|Tofaş Şahin
|Otomobil
|Hasan Hüseyin Yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|09/01/2025
|09:40
|44
|35 BDD 310
|1993
|Tofaş Kartal
|Otomobil
|Oktaylar yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|09/01/2025
|10:00
|45
|35 AAK 30
|1993
|Tofaş Şahin
|Otomobil
|Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe
|Tamiri ile kullanılabilir
|60.000,00
|18.000,00
|09/01/2025
|10:20
|46
|41 BH 895 (kaydı kapalı)
|1999
|Volkswagen
|Kamyonet
|Yücel Yeddiemin Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|120.000,00
|36.000,00
|09/01/2025
|10:40
|47
|48 ML 629
|2000
|Tofaş Şahin
|Otomobil
|Vatan yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|60.000,00
|18.000,00
|09/01/2025
|11:00
|48
|45 UD 548
|1980
|Renault 12 ts
|Otomobil
|MAK Yeddiemin Buca
|Tamiri ile kullanılabilir
|50.000,00
|15.000,00
|09/01/2025
|11:20
|49
|35 UF 557
|1986
|Tofaş Şahin
|Otomobil
|Jet yeddiemin Çiğli
|Tamiri ile kullanılabilir
|35.000,00
|10.500,00
|09/01/2025
|11:40
|50
|06 EZ 1956
|2002
|Chrysler Sebrıng
|Otomobil
|Kayalar Yeddiemin Buca
|Tamiri ile kullanılabilir
|100.000,00
|30.000,00
|09/01/2025
|12:00
|51
|63 MA 6171
|1992
|Renault Broadway
|Otomobil
|Jet yeddiemin Çiğli
|Tamiri ile kullanılabilir
|45.000,00
|13.500,00
|09/01/2025
|12:20
|52
|35 AC 7378
|1984
|Tofaş Kartal
|Otomobil
|Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe
|Tamiri ile kullanılabilir
|20.000,00
|6.000,00
|09/01/2025
|14:00
|53
|45 FB 534 (kaydı kapalı)
|2003
|Isuzu MD
|Otobüs
|Hitap yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|105.000,00
|31.500,00
|09/01/2025
|14:20
|54
|35 HK 952 (kaydı kapalı)
|2006
|Renault Master
|Otobüs
|Hitap yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|70.000,00
|21.000,00
|09/01/2025
|14:40
|55
|35 BYH 462
|1997
|Hyundai H 100
|Kamyonet
|Elçin yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|70.000,00
|21.000,00
|09/01/2025
|15:00
|56
|35 CAA 160
|1999
|Hyundai
|Kamyonet
|Vatan yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|75.000,00
|22.500,00
|09/01/2025
|15:20
|57
|45 F 8274 (kaydı kapalı)
|2000
|Renault Master
|Minibüs
|Aretel yeddiemin Menemen
|Tamiri ile kullanılabilir
|100.000,00
|30.000,00
|09/01/2025
|15:40
|58
|35 CBM 303
|2006
|Peugeot J 9
|Minibüs
|Devlet yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|70.000,00
|21.000,00
|09/01/2025
|16:00
|59
|35 TP 543
|1996
|Mazda 626
|Otomobil
|İ.B.B. Menemen Hurda Deposu
|Tamiri ile kullanılabilir
|55.000,00
|16.500,00
|09/01/2025
|16:20
|60
|35 AJC 955
|2002
|Mercedes Benz
|Kamyon
|Çayırlıoğlu yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|1.700.000,00
|510.000,00
|09/01/2025
|16:40
|61
|48 AOH 212
|2005
|Volkswagen
|Kamyonet
|Ünal yeddiemin Bornova
|Tamiri ile kullanılabilir
|250.000,00
|75.000,00
|09/01/2025
|17:00
|62
|CB 0064 BA
|Kıa Karnaval
|Otomobil
|Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı
|Tamiri ile kullanılabilir
|30.000,00
|9.000,00
|09/01/2025
|17:20
|1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 Zemin kat ihale salonu) Bayraklı İzmir) teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
|2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI, hazırlanmak üzere,
|a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )
|b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.
|c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|3) Taşıt, bot ve teknelerin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, taşıtlara ait hertürlü uygunluk belgelerini almak, noterden tescil yapmak, şerh kaldırmak hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarında muayene yapmak, geçmiş muayene ücretlerine yatırmak vb. bu işlemlere ilişkin her türlü masraf alıcıya aittir, ayrıca satışı yapılan teknelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, CE uygunluk işareti gereklerini taşıması durumunda veya satış sonrası PCA modülünde uygun bulunması halinde özel tekne olarak kaydının yapılabileceği, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.
|4-İhaleye katılacaklar, Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden( Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
|5) İhalede belirtilen araç, bot ve tekneler bulundukları otoparklar/ yeddieminlerde mesai saatlerinde kendi imkanlarınca görebilecek olup, İhaleye ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak ayrıca, söz konusu ARAÇ, BOT ve TEKNELERİN evvelce olan kusurundan dolayı İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur
|6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.
7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmircsb.gov.tr adresinden görülebilir. . İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02138985
#ilangovtr