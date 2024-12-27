ARAÇ,  BOT  VE  TEKNE  SATIŞ   İLANI İZMİR ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü)

Sıra No BOTUN ADI UZUNLUĞU(METRE) EN (METRE) motor markası MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER BOTUN DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 isimsiz lastik bot 6 2,3 Parsun (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 130.000,00 39.000,00 07/01/2025 09:20

2 isimsiz lastik bot 6 2,3 Tohatso (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 110.000,00 33.000,00 07/01/2025 09:40

3 isimsiz lastik bot 7 2,3 Yamaha (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 110.000,00 33.000,00 07/01/2025 10:00

4 isimsiz lastik bot 5,3 2,3 Yamaha (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 07/01/2025 10:20

5 isimsiz lastik bot 7 2,3 Yamaha (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 07/01/2025 10:40

6 isimsiz lastik bot 7,8 2,4 Yamaha (kıçtan takma) Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 110.000,00 33.000,00 07/01/2025 11:00

Teknenin Adı UZUNLUĞU(METRE) EN (METRE) Teknenin inşaat malzemesi MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER TEKNENİN DURUMU

7 Elektra 22,24 5,67 Ağırlıkla ahşap motoryat Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 2.300.000,00 690.000,00 07/01/2025 11:20

8 Karma 15,4 4,6 Ağırlıkla polyester yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 800.000,00 240.000,00 07/01/2025 11:40

9 İsimsiz lacivert tekne 13,83 4,2 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 950.000,00 285.000,00 07/01/2025 12:00

10 Evo 10,7 3,3 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 580.000,00 174.000,00 07/01/2025 12:20

11 Suvana 14,8 4,7 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 1.150.000,00 345.000,00 07/01/2025 14:00

12 Sulhi Kaptan 1 12,4 4,8 Ağırlıkla ahşap balıkçı teknesi Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 390.000,00 117.000,00 07/01/2025 14:20

13 Southern Accents 15 4,5 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Urla Akyaz Yeddiemin Tamiri ile kullanılabilir 650.000,00 195.000,00 07/01/2025 14:40

14 Alrac 14,2 3,8 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 900.000,00 270.000,00 07/01/2025 15:00

15 Eagle 15,3 4,5 Ağırlıkla fiberglass yelkenli Sığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35) Tamiri ile kullanılabilir 1.100.000,00 330.000,00 07/01/2025 15:20

PLAKA MODELİ MARKASI CİNSİ MUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YER ARACIN DURUMU

16 35 EA 6773 2012 Kymco Motosiklet Silahçı yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 10.000,00 3.000,00 07/01/2025 15:40

17 35 DA 4001 2011 Yamaha Motosiklet Egeline yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 15.000,00 4.500,00 07/01/2025 16:00

18 09 BAT 74 2015 Yamaha Motosiklet Devlet yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 40.000,00 12.000,00 07/01/2025 16:20

19 35 YNR 44 2016 Yamaha Motosiklet Hitap yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 45.000,00 13.500,00 07/01/2025 16:40

20 35 HNB 55 2014 Honda Motosiklet Silahçı yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 13.000,00 3.900,00 07/01/2025 17:00

21 09 ACT 717 2015 Honda Motosiklet Bayrak yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 08/01/2025 09:00

22 35 BYA 30 2007 Suzuki Motosiklet Oktaylar yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 15.000,00 4.500,00 08/01/2025 09:20

23 35 ALV 796 2019 Suzuki Motosiklet Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe Tamiri ile kullanılabilir 30.000,00 9.000,00 08/01/2025 09:40

24 35 SU 049 2018 RKS Motosiklet Hitap yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 10.000,00 3.000,00 08/01/2025 10:00

25 35 BGE 557 2021 RKS Motosiklet Zeybek yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 19.000,00 5.700,00 08/01/2025 10:20

26 35 BBB 557 2021 RKS Motosiklet Silahçı yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 15.000,00 4.500,00 08/01/2025 10:40

27 35 BGE 716 2022 RKS Motosiklet Bornova yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 25.000,00 7.500,00 08/01/2025 11:00

28 35 BPU 660 2023 RKS Motosiklet Jet yeddiemin Çiğli Tamiri ile kullanılabilir 25.000,00 7.500,00 08/01/2025 11:20

29 35 BZA 245 2023 RKS Motosiklet Sabri Emir Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 25.000,00 7.500,00 08/01/2025 11:40

35 BKL 800 2023 RKS Motosiklet İHALEDEN ÇIKARILDI

31 35 FL 694 2011 Mercedes Benz E 350 Otomobil Kaçak Akaryakıt Depolama Tesisi Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 800.000,00 240.000,00 08/01/2025 12:20

32 06 MJ 456 (kaydı kapalı) 2006 Hyundaı Minibüs Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 90.000,00 27.000,00 08/01/2025 14:00

33 43 KA 819 1990 Renault Otomobil Hitap yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 35.000,00 10.500,00 08/01/2025 14:20

34 35 AH 7546 1992 Iveco Kamyon Karşıyaka yeddiemin Karşıyaka Tamiri ile kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 08/01/2025 14:40

35 35 LBY 93 1993 Mıtsubıshı Kamyonet Silahçı yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 08/01/2025 15:00

36 10 NV 066 1973 Volkswagen Otomobil İ.B.B. Menemen Hurda Deposu Tamiri ile kullanılabilir 30.000,00 9.000,00 08/01/2025 15:20

37 35 AGY 620 (kaydı kapalı) 2012 Cıtroen Jumper Minibüs Kaçak Akaryakıt Depolama Tesisi Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 200.000,00 60.000,00 08/01/2025 15:40

38 35 BIU 703 2016 Ford FMA6 Kamyonet Vatan yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 400.000,00 120.000,00 08/01/2025 16:00

39 06 EK 805 (kaydı kapalı) 2006 Hyundai Starex Kamyonet Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 90.000,00 27.000,00 08/01/2025 16:20

40 35 NEE 71 1990 Ford Taunus Otomobil Nebi yeddiemin Buca Tamiri ile kullanılabilir 35.000,00 10.500,00 08/01/2025 16:40

41 35 LN 668 1996 Opel Combo Kamyonet Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 08/01/2025 17:00

42 34 CGJ 839 2006 Volkswagen Minibüs Akek yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 200.000,00 60.000,00 09/01/2025 09:20

43 07 MB 778 1990 Tofaş Şahin Otomobil Hasan Hüseyin Yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 09/01/2025 09:40

44 35 BDD 310 1993 Tofaş Kartal Otomobil Oktaylar yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 09/01/2025 10:00

45 35 AAK 30 1993 Tofaş Şahin Otomobil Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe Tamiri ile kullanılabilir 60.000,00 18.000,00 09/01/2025 10:20

46 41 BH 895 (kaydı kapalı) 1999 Volkswagen Kamyonet Yücel Yeddiemin Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 120.000,00 36.000,00 09/01/2025 10:40

47 48 ML 629 2000 Tofaş Şahin Otomobil Vatan yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 60.000,00 18.000,00 09/01/2025 11:00

48 45 UD 548 1980 Renault 12 ts Otomobil MAK Yeddiemin Buca Tamiri ile kullanılabilir 50.000,00 15.000,00 09/01/2025 11:20

49 35 UF 557 1986 Tofaş Şahin Otomobil Jet yeddiemin Çiğli Tamiri ile kullanılabilir 35.000,00 10.500,00 09/01/2025 11:40

50 06 EZ 1956 2002 Chrysler Sebrıng Otomobil Kayalar Yeddiemin Buca Tamiri ile kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 09/01/2025 12:00

51 63 MA 6171 1992 Renault Broadway Otomobil Jet yeddiemin Çiğli Tamiri ile kullanılabilir 45.000,00 13.500,00 09/01/2025 12:20

52 35 AC 7378 1984 Tofaş Kartal Otomobil Metin Emniyetli yeddiemin Güzelbahçe Tamiri ile kullanılabilir 20.000,00 6.000,00 09/01/2025 14:00

53 45 FB 534 (kaydı kapalı) 2003 Isuzu MD Otobüs Hitap yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 105.000,00 31.500,00 09/01/2025 14:20

54 35 HK 952 (kaydı kapalı) 2006 Renault Master Otobüs Hitap yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 70.000,00 21.000,00 09/01/2025 14:40

55 35 BYH 462 1997 Hyundai H 100 Kamyonet Elçin yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 70.000,00 21.000,00 09/01/2025 15:00

56 35 CAA 160 1999 Hyundai Kamyonet Vatan yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 75.000,00 22.500,00 09/01/2025 15:20

57 45 F 8274 (kaydı kapalı) 2000 Renault Master Minibüs Aretel yeddiemin Menemen Tamiri ile kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 09/01/2025 15:40

58 35 CBM 303 2006 Peugeot J 9 Minibüs Devlet yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 70.000,00 21.000,00 09/01/2025 16:00

59 35 TP 543 1996 Mazda 626 Otomobil İ.B.B. Menemen Hurda Deposu Tamiri ile kullanılabilir 55.000,00 16.500,00 09/01/2025 16:20

60 35 AJC 955 2002 Mercedes Benz Kamyon Çayırlıoğlu yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 1.700.000,00 510.000,00 09/01/2025 16:40

61 48 AOH 212 2005 Volkswagen Kamyonet Ünal yeddiemin Bornova Tamiri ile kullanılabilir 250.000,00 75.000,00 09/01/2025 17:00

62 CB 0064 BA Kıa Karnaval Otomobil Çayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar Torbalı Tamiri ile kullanılabilir 30.000,00 9.000,00 09/01/2025 17:20

1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 Zemin kat ihale salonu) Bayraklı İzmir) teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI, hazırlanmak üzere,



a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) Taşıt, bot ve teknelerin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, taşıtlara ait hertürlü uygunluk belgelerini almak, noterden tescil yapmak, şerh kaldırmak hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarında muayene yapmak, geçmiş muayene ücretlerine yatırmak vb. bu işlemlere ilişkin her türlü masraf alıcıya aittir, ayrıca satışı yapılan teknelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, CE uygunluk işareti gereklerini taşıması durumunda veya satış sonrası PCA modülünde uygun bulunması halinde özel tekne olarak kaydının yapılabileceği, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

4-İhaleye katılacaklar, Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden( Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

5) İhalede belirtilen araç, bot ve tekneler bulundukları otoparklar/ yeddieminlerde mesai saatlerinde kendi imkanlarınca görebilecek olup, İhaleye ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak ayrıca, söz konusu ARAÇ, BOT ve TEKNELERİN evvelce olan kusurundan dolayı İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur

6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.