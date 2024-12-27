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Resmi İlan ARAÇ,  BOT  VE  TEKNE  SATIŞ   İLANI İZMİR ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ,  BOT  VE  TEKNE  SATIŞ   İLANI İZMİR ÇEVRE,  ŞEHİRCİLİK  VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü)
Sıra NoBOTUN ADIUZUNLUĞU(METRE)EN (METRE)motor markasıMUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YERBOTUN DURUMUTAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1isimsiz lastik bot62,3Parsun (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir130.000,0039.000,0007/01/202509:20
2isimsiz lastik bot62,3Tohatso (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir110.000,0033.000,0007/01/202509:40
3isimsiz lastik bot72,3Yamaha (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir110.000,0033.000,0007/01/202510:00
4isimsiz lastik bot5,32,3Yamaha (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir100.000,0030.000,0007/01/202510:20
5isimsiz lastik bot72,3Yamaha (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir100.000,0030.000,0007/01/202510:40
6isimsiz lastik bot7,82,4Yamaha (kıçtan takma)Urla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir110.000,0033.000,0007/01/202511:00
Teknenin AdıUZUNLUĞU(METRE)EN (METRE)Teknenin inşaat malzemesiMUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YERTEKNENİN DURUMU
7Elektra22,245,67Ağırlıkla ahşap motoryatSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir2.300.000,00690.000,0007/01/202511:20
8Karma15,44,6Ağırlıkla polyester yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir800.000,00240.000,0007/01/202511:40
9İsimsiz lacivert tekne13,834,2Ağırlıkla fiberglass yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir950.000,00285.000,0007/01/202512:00
10Evo10,73,3Ağırlıkla fiberglass yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir580.000,00174.000,0007/01/202512:20
11Suvana14,84,7Ağırlıkla fiberglass yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir1.150.000,00345.000,0007/01/202514:00
12Sulhi Kaptan 112,44,8Ağırlıkla ahşap balıkçı teknesiUrla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir390.000,00117.000,0007/01/202514:20
13Southern Accents154,5Ağırlıkla fiberglass yelkenliUrla Akyaz YeddieminTamiri ile kullanılabilir650.000,00195.000,0007/01/202514:40
14Alrac14,23,8Ağırlıkla fiberglass yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir900.000,00270.000,0007/01/202515:00
15Eagle15,34,5Ağırlıkla fiberglass yelkenliSığacık/Seferihisar alargada (:0 545 902 35 35)Tamiri ile kullanılabilir1.100.000,00330.000,0007/01/202515:20
PLAKAMODELİMARKASICİNSİMUHAFAZA ALTINDA BULUNDUĞU YERARACIN DURUMU
1635 EA 67732012KymcoMotosikletSilahçı yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir10.000,003.000,0007/01/202515:40
1735 DA 40012011YamahaMotosikletEgeline yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir15.000,004.500,0007/01/202516:00
1809 BAT 742015YamahaMotosikletDevlet yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir40.000,0012.000,0007/01/202516:20
1935 YNR 442016YamahaMotosikletHitap yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir45.000,0013.500,0007/01/202516:40
2035 HNB 552014HondaMotosikletSilahçı yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir13.000,003.900,0007/01/202517:00
2109 ACT 7172015HondaMotosikletBayrak yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0008/01/202509:00
2235 BYA 302007SuzukiMotosikletOktaylar yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir15.000,004.500,0008/01/202509:20
2335 ALV 7962019SuzukiMotosikletMetin Emniyetli yeddiemin GüzelbahçeTamiri ile kullanılabilir30.000,009.000,0008/01/202509:40
2435 SU 0492018RKSMotosikletHitap yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir10.000,003.000,0008/01/202510:00
2535 BGE 5572021RKSMotosikletZeybek yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir19.000,005.700,0008/01/202510:20
2635 BBB 5572021RKSMotosikletSilahçı yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir15.000,004.500,0008/01/202510:40
2735 BGE 7162022RKSMotosikletBornova yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir25.000,007.500,0008/01/202511:00
2835 BPU 6602023RKSMotosikletJet yeddiemin ÇiğliTamiri ile kullanılabilir25.000,007.500,0008/01/202511:20
2935 BZA 2452023RKSMotosikletSabri Emir Yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir25.000,007.500,0008/01/202511:40
35 BKL 8002023RKSMotosikletİHALEDEN ÇIKARILDI
3135 FL 6942011Mercedes Benz E 350OtomobilKaçak Akaryakıt Depolama Tesisi TorbalıTamiri ile kullanılabilir800.000,00240.000,0008/01/202512:20
3206 MJ 456 (kaydı kapalı)2006HyundaıMinibüsÇayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar TorbalıTamiri ile kullanılabilir90.000,0027.000,0008/01/202514:00
3343 KA 8191990RenaultOtomobilHitap yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir35.000,0010.500,0008/01/202514:20
3435 AH 75461992IvecoKamyonKarşıyaka yeddiemin KarşıyakaTamiri ile kullanılabilir100.000,0030.000,0008/01/202514:40
3535 LBY 931993MıtsubıshıKamyonetSilahçı yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0008/01/202515:00
3610 NV 0661973VolkswagenOtomobilİ.B.B. Menemen Hurda DeposuTamiri ile kullanılabilir30.000,009.000,0008/01/202515:20
3735 AGY 620 (kaydı kapalı)2012Cıtroen JumperMinibüsKaçak Akaryakıt Depolama Tesisi TorbalıTamiri ile kullanılabilir200.000,0060.000,0008/01/202515:40
3835 BIU 7032016Ford FMA6KamyonetVatan yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir400.000,00120.000,0008/01/202516:00
3906 EK 805 (kaydı kapalı)2006Hyundai StarexKamyonetÇayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar TorbalıTamiri ile kullanılabilir90.000,0027.000,0008/01/202516:20
4035 NEE 711990Ford TaunusOtomobilNebi yeddiemin BucaTamiri ile kullanılabilir35.000,0010.500,0008/01/202516:40
4135 LN 6681996Opel ComboKamyonetMetin Emniyetli yeddiemin GüzelbahçeTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0008/01/202517:00
4234 CGJ 8392006VolkswagenMinibüsAkek yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir200.000,0060.000,0009/01/202509:20
4307 MB 7781990Tofaş ŞahinOtomobilHasan Hüseyin Yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0009/01/202509:40
4435 BDD 3101993Tofaş KartalOtomobilOktaylar yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0009/01/202510:00
4535 AAK 301993Tofaş ŞahinOtomobilMetin Emniyetli yeddiemin GüzelbahçeTamiri ile kullanılabilir60.000,0018.000,0009/01/202510:20
4641 BH 895 (kaydı kapalı)1999VolkswagenKamyonetYücel Yeddiemin TorbalıTamiri ile kullanılabilir120.000,0036.000,0009/01/202510:40
4748 ML 6292000Tofaş ŞahinOtomobilVatan yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir60.000,0018.000,0009/01/202511:00
4845 UD 5481980Renault 12 tsOtomobilMAK Yeddiemin BucaTamiri ile kullanılabilir50.000,0015.000,0009/01/202511:20
4935 UF 5571986Tofaş ŞahinOtomobilJet yeddiemin ÇiğliTamiri ile kullanılabilir35.000,0010.500,0009/01/202511:40
5006 EZ 19562002Chrysler SebrıngOtomobilKayalar Yeddiemin BucaTamiri ile kullanılabilir100.000,0030.000,0009/01/202512:00
5163 MA 61711992Renault BroadwayOtomobilJet yeddiemin ÇiğliTamiri ile kullanılabilir45.000,0013.500,0009/01/202512:20
5235 AC 73781984Tofaş KartalOtomobilMetin Emniyetli yeddiemin GüzelbahçeTamiri ile kullanılabilir20.000,006.000,0009/01/202514:00
5345 FB 534 (kaydı kapalı)2003Isuzu MDOtobüsHitap yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir105.000,0031.500,0009/01/202514:20
5435 HK 952 (kaydı kapalı)2006Renault MasterOtobüsHitap yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir70.000,0021.000,0009/01/202514:40
5535 BYH 4621997Hyundai H 100KamyonetElçin yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir70.000,0021.000,0009/01/202515:00
5635 CAA 1601999HyundaiKamyonetVatan yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir75.000,0022.500,0009/01/202515:20
5745 F 8274 (kaydı kapalı)2000Renault MasterMinibüsAretel yeddiemin MenemenTamiri ile kullanılabilir100.000,0030.000,0009/01/202515:40
5835 CBM 3032006Peugeot J 9MinibüsDevlet yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir70.000,0021.000,0009/01/202516:00
5935 TP 5431996Mazda 626Otomobilİ.B.B. Menemen Hurda DeposuTamiri ile kullanılabilir55.000,0016.500,0009/01/202516:20
6035 AJC 9552002Mercedes BenzKamyonÇayırlıoğlu yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir1.700.000,00510.000,0009/01/202516:40
6148 AOH 2122005VolkswagenKamyonetÜnal yeddiemin BornovaTamiri ile kullanılabilir250.000,0075.000,0009/01/202517:00
62CB 0064 BAKıa KarnavalOtomobilÇayırlıoğlu yeddiemin Ayrancılar TorbalıTamiri ile kullanılabilir30.000,009.000,0009/01/202517:20
1- Yukarıda özellikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğünde (Anadolu cad. No 41/2 Zemin kat ihale salonu) Bayraklı İzmir) teşekkül edecek komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar, HER İHALE DOSYASI İÇİN AYRI AYRI, hazırlanmak üzere,
a) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )
b) Yasal yerleşim yerlerini gösterir ikametgah belgesi.
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini ( fotokopi ) vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişillik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Taşıt, bot ve teknelerin satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek K.D.V. ve Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, taşıtlara ait hertürlü uygunluk belgelerini almak, noterden tescil yapmak, şerh kaldırmak hurdaya ayırmak, muayene istasyonlarında muayene yapmak, geçmiş muayene ücretlerine yatırmak vb. bu işlemlere ilişkin her türlü masraf alıcıya aittir, ayrıca satışı yapılan teknelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamış olup, CE uygunluk işareti gereklerini taşıması durumunda veya satış sonrası PCA modülünde uygun bulunması halinde özel tekne olarak kaydının yapılabileceği, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.
4-İhaleye katılacaklar, Banka şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık vb. aracılığıyla havale ve EFT yoluyla yapılan geçici teminat ödemeleri ihale gününden en az 1 iş günü öncesinde tamamlanarak yatırılan paranın geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden( Akdeniz mah. Gazi Bulvarı no 10 Konak İzmir) alınacak olan onaylı belgenin ihale saatinde, diğer istenilen belgelerle birlikte İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Banka şubeleri, internet bankacılığı vb. aracılığıyla yatırılmış olmakla birlikte geçici teminat olarak muhasebeleştirildiğine dair resmi belge (kaşeli ve ıslak imzalı muhasebe işlem fişi) sunulmayan banka dekontları ihale komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.
5) İhalede belirtilen araç, bot ve tekneler bulundukları otoparklar/ yeddieminlerde mesai saatlerinde kendi imkanlarınca görebilecek olup, İhaleye ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri (ihale gününden önce) dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir. İhaleye katılacak olan isteklilerin satışa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacak ayrıca, söz konusu ARAÇ, BOT ve TEKNELERİN evvelce olan kusurundan dolayı İdarenin her hangi bir sorumluluğu yoktur
6) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon her hangi bir sorumluluk kabul etmez.İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir.

7) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.izmircsb.gov.tr adresinden görülebilir. . İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02138985

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