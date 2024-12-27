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Resmi İlan Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1169 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1169 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1169 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, IŞIKLAR Mahallesi, KOCASU Mevkii, 34941 Ada, 4 Parsel, Karacaoğlan Mahallesi, 6246 Sk. No:8 Bornova-İzmir adresli satışa konu taşınmazın arsası üzerinde, tek blok bulunmaktadır. Zemin+ 2 Normal kat olmak üzere olmak üzere toplam 3 katlı olup her katta 1'er daire mevcuttur. Binada toplam 291,00 m2 alanlı, 3 daire bulunmaktadır.
Adresi : Karacaoğlan Mahallesi, 6246 Sk. No:8Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 119 m2
İmar Durumu :Y İBB 2 Boyutlu Kent Rehberindeki verilere göre; İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 34941 ada, 4 parsel, Bitişik nizam, 2 katlı konut imar adasında kalmaktadır
Kıymeti : 808.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 14:30

26/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02147886

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