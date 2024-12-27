Örnek No:55* T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/1169 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 14:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İzmir İli, Bornova İlçesi, IŞIKLAR Mahallesi, KOCASU Mevkii, 34941 Ada, 4 Parsel, Karacaoğlan Mahallesi, 6246 Sk. No:8 Bornova-İzmir adresli satışa konu taşınmazın arsası üzerinde, tek blok bulunmaktadır. Zemin+ 2 Normal kat olmak üzere olmak üzere toplam 3 katlı olup her katta 1'er daire mevcuttur. Binada toplam 291,00 m2 alanlı, 3 daire bulunmaktadır.Adresi : Karacaoğlan Mahallesi, 6246 Sk. No:8Bornova / İZMİRYüzölçümü : 119 m2İmar Durumu :Y İBB 2 Boyutlu Kent Rehberindeki verilere göre; İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi, 34941 ada, 4 parsel, Bitişik nizam, 2 katlı konut imar adasında kalmaktadırKıymeti : 808.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

26/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02147886

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